[종합] 여야, 쿠팡 물류센터 화재에…"필요한 지원 다할 것"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 여야는 이틀째 이어지고 있는 인천 쿠팡 물류센터 화재와 관련해 화재 진압과 피해 복구를 위해 필요한 지원을 아끼지 않겠다고 한 목소리를 냈다.
이주희 원내대변인은 19일 브리핑을 통해 "화재 현장에서 밤낮없이 진화 작업을 이어가고 있는 소방대원과 관계 공무원 여러분 헌신에 깊이 감사드린다"며 이같이 밝혔다.
이 대변인은 "진화 과정에 일부 소방대원이 연기 흡입과 탈진 증상으로 병원 진료를 받았다"며 "더 이상 부상이 발생하지 않도록 현장 안전관리도 완벽히 해야 한다"고 말했다.
그는 "정부와 관계기관은 진화 인력의교대와 충분한 휴식, 현장 의료지원과 안전 장비 보급 등 필요한 행정적 지원을 아끼지 말아야 한다"며 "인근 주민이 유해 연기와 추가 위험에 노출되지 않도록 상황을 신속하고 투명하게 안내하고 필요할 경우 즉각적 대피와 보호조치에도 나서야 한다"고 했다.
그러면서 "민주당은 화재 진압 이후에도 정부와 함께 화재 원인을 정확히 규명하고 대형 물류 시설의 소방·방재 체계에 빈틈이 없었는지 철저히 점검하겠다"고 강조했다.
최보윤 국민의힘 수석대변인도 "극도로 위험한 현장 상황에서 무엇보다 엄중하게 다뤄져야 할 것은 우리 소방관들의 안전"이라며 "진화도 시급하지만 현장 지휘부는 대원들의 안전 확보를 최우선에 두고 작전을 이끌어 주시기를 당부드린다"고 했다.
최 수석대변인은 "물류센터 내부의 막대한 가연성 물질로 인해 진화 작업이 장기화되면서 인근 지역의 우려도 커지고 있다"며 "국가소방동원령이 발령된 만큼 현장의 상황에 맞춰 고가 사다리차와 특수 장비 등 가동 가능한 소방 자원이 현장에 빈틈없이 투입되어 피해 확산을 막는 데 총력을 기울여주시길 바란다"고 했다.
이어 "국민의힘은 현장의 소방대원들이 오직 진화와 안전에만 집중할 수 있도록 필요한 지원이 차질없이 이루어질 수 있게 제 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.
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