정의선, 사재 투입해 보스턴다이내믹스 지분 25%로 확대 추진

정 회장 지분율 22.6%서 25.0%로 확대 전망
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 사재 약 1200억원을 추가 투입해 보스턴다이내믹스 지분율을 25%대로 높이는 방안을 추진한다.
19일 증권업계와 재계에 따르면 정 회장을 비롯한 보스턴다이내믹스 주주들은 소프트뱅크가 풋옵션을 행사한 지분 9.65%를 기존 지분율대로 나눠 인수하는 방안을 검토하고 있다.
현재 보스턴다이내믹스 지분 구조는 HMG글로벌 56.4%, 정 회장 22.6%, 현대글로비스 11.25%, 소프트뱅크 9.65%다. HMG글로벌은 현대차, 기아, 현대모비스가 참여한 투자법인이다.
소프트뱅크 보유 지분을 기존 주주가 분담 인수하면 지분율은 HMG글로벌 62.5%, 정 회장 25.0%, 현대글로비스 12.5%로 조정될 전망이다.
소프트뱅크 지분 인수가격은 약 3억2000만달러로 추산된다. 이 경우 정 회장이 부담해야 할 금액은 약 8000만달러, 우리 돈으로 1200억원가량이다. HMG글로벌은 약 2억달러, 현대글로비스는 약 4000만달러를 부담하는 구조다.
정 회장은 2021년 현대차그룹이 보스턴다이내믹스 지배지분을 인수할 당시에도 사재 2389억원을 투자한 바 있다. 이후 유상증자 참여분과 이번 지분 인수분까지 더하면 정 회장의 누적 투자 규모는 8000억원 안팎에 이를 것으로 분석된다.
현대차그룹은 보스턴다이내믹스를 중심으로 피지컬 AI와 로보틱스 전략에 속도를 낼 것으로 보인다. 그룹은 차세대 휴머노이드 로봇 아틀라스를 미국 조지아주 메타플랜트 아메리카에 투입해 공정 단위별 검증을 진행할 계획이다. 2028년에는 부품 분류를 위한 서열작업에 투입하고, 2030년부터는 부품 조립으로 적용 범위를 넓힌다는 구상이다.
현대차그룹이 보스턴다이내믹스 지분 100%를 확보하게 되면 향후 기업공개 추진에도 속도가 붙을 수 있다는 관측이 나온다. 업계에서는 미국 나스닥 상장과 상장 전 투자 유치 가능성도 거론된다.
현대차그룹은 "각 주주사는 지분 인수에 대한 의무 발생과 관련해 내부 절차에 따라 인수 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com