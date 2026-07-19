北, DMZ 인근 '52m 장대형 시설' 21동 신축 정황 포착

AI 핵심 요약beta
- 미국 자유아시아방송이 19일 DMZ 인근에 52ｍ 길이 대형 군사시설 21동이 신축된 정황을 위성사진으로 포착·보도했다.
- 전문가들은 이 시설들이 TEL·600㎜ 초대형 방사포 차량을 포대 단위로 수용·정비하는 전방 기동 타격용 인프라로 DMZ 인접 배치에 따른 위협을 지적했다.
- 북한의 전력 운용이 고정식 포진지에서 기동식 분산 배치로 전환되는 가운데 우리 군은 실제 장비 배치는 확인 곤란하다고 하면서도 전방 동향을 지속 감시 중이라고 밝혔다.
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서울 50㎞ 거리…TEL·MLRS 정비·대기 시설 추정
제이콥 보글 "DMZ 인프라 확충 일부…가장 위협적 시설군"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 비무장지대(DMZ) 인근 전방 지역에 이동식미사일발사대(TEL)와 초대형 방사포를 수용할 가능성이 있는 대형 장비 보관·정비 시설을 집단적으로 신축한 정황이 위성사진에서 포착됐다. 서울과 직선거리 약 50㎞에 불과한 지역으로, 유사시 수도권을 겨냥한 기동·집중 타격 능력을 크게 높일 수 있다는 점에서 주목된다.
미국 자유아시아방송(RFA)은 19일(현지시각) 2023~2024년 사이 촬영된 위성사진을 분석한 결과, 개성시 남쪽과 한강 이북 일대 북한군 기지 곳곳에 길이 약 52ｍ 규모의 장대형 건축물 21동이 새로 건설된 것으로 확인됐다고 보도했다. 해당 건물들은 길쭉한 직사각형 형태에 높은 층고를 갖추고 있으며, 양측에 차량 출입이 가능한 도로와 연결된 구조를 보인다.
전문가들은 이 같은 형상이 TEL이나 다연장로켓발사체계(MLRS), 특히 북한이 최근 공개한 600㎜ 초대형 방사포 운용 차량을 수용하기에 적합한 전형적 구조라고 보고 있다. 실제 위성사진에서 발사대 차량 자체는 식별되지 않았지만, 건물 길이(약 52ｍ)와 내부 공간, 진입로 구성은 발사 차량과 지원 차량을 동시에 수용·정비하는 '포대 단위(약 4대)' 운용을 염두에 둔 설계로 해석된다.
미국 민간 위성분석가 제이콥 보글은 "북한은 방사포 관련 인프라를 꾸준히, 그리고 조용히 확장해 왔다"며 "이번 시설군은 DMZ 일대 군사 인프라 개선의 일부일 수 있지만, 지금까지 확인된 것 중 가장 위협적인 범주에 속한다"고 평가했다. 조셉 버뮤데즈 전략국제문제연구소(CSIS) 선임연구원 역시 "건물 진입로의 회전 반경이 대형 TEL보다 상대적으로 작은 방사포 차량에 적합하다"며 방사포 중심 시설일 가능성에 무게를 실었다.
랜드연구소의 브루스 베넷 박사는 "시설 위치가 DMZ에 인접해 있다는 점에서 전방 신속 타격용 전력과 연계됐을 가능성이 크다"고 지적했다. 김정은 노동당 총비서는 올해 2월 600㎜ 방사포 탑재가 가능한 신형 이동식 발사차량을 공개하며 전방 배치 의지를 시사한 바 있다. 북한은 최근 들어 전방부대에 탄도미사일과 신형 방사포를 대거 배치하겠다는 구상을 반복적으로 밝혀왔다.
군사적으로는 '고정식 포진지'에서 '기동식 분산 배치'로의 전환이 가속화되는 것 아니냐는 해석도 가능하다. TEL과 방사포를 전방 인근의 실내 시설에 분산 은닉할 경우, 평시 생존성과 기습 발사 준비 시간이 동시에 개선된다. 특히 DMZ 인접 지역에 복수의 동일 규격 시설(21동)이 구축될 경우, 포대 단위 순환 배치와 기만 운용이 가능해져 탐지·타격이 어려워질 수 있다.
다만, 위성사진만으로 실제 장비 배치 여부까지 단정하기는 어렵다. 합동참모본부는 "관련 보도에 대해 확인해 줄 수 없다"면서도 "전방 지역 북한군 동향을 지속 감시하고 있다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com