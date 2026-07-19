송영길 "나는 민주당 적통 분명한 사람…외연확장 자유로워"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회 유력 당권 주자인 송영길 민주당 의원은 19일 민주당의 적통을 강조하며 외연확장에 가장 자유로운 후보라고 자평했다.
송 의원은 이날 오전 민주당 부산시당에서 열린 부산 민주당원 타운홀 미팅에서 "저는 김대중 대통령부터 노무현, 문재인, 이재명 대통령까지 한 길로 가장 정확히 걸어온 사람"이라며 이같이 밝혔다.
송 의원은 "적통이 분명한 사람은 외연확장과 포용에 자유롭다"며 "적통이 정확하지 않으면 움츠러들고 다른 사람을 포용할 때 '변절자' 공격을 받을 수 있다. 그런 면에서 송영길은 여러 다른 후보들보다 가장 자유로운 입장"이라고 말했다.
최근 유시민 전 노무현 재단 이사장이 외연 확장을 '증축'에, 기존의 틀을 허물고 새 판을 짜는 것을 '재건축'에 비유한 것을 두고는 "저는 일관되게 증축 입장"이라고 말했다.
송 의원은 "열린우리당을 만들 때도 저는 증축을 주장했다. 노무현 전 대통령 지지 세력을 포괄해 큰 여당을 만들자는 증축론을 제시했지만 당시 유시민 작가가 이를 반대했다"며 유 전 이사장의 발언에는 모순이 있다고 지적했다.
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