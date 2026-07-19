민주 선관위, 李대통령의 '기탁금' 지적에 21일 재논의하기로

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 19일 민주당 전당대회 기탁금 인상 재고를 공개 요구했다
- 민주당 선관위는 21일 전체회의를 열어 당대표·최고위원 기탁금 재논의하기로 했다
- 여러 당권주자와 의원들은 청년·원외 후보에 대한 과도한 기탁금 인상이 민주당답지 않다고 비판했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이재명 대통령이 19일 더불어민주당 8·17 전당대회 후보자 기탁금 인상 논란을 지적하자, 민주당 중앙당 선거관리위원회는 오는 21일 전체회의를 열고 기탁금 문제를 재논의하기로 했다.
앞서 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "당의 재정이 어려운 것도 아니고 청년들의 어려움과 정책적 배려의 필요성도 있다"며 "가능하다면 기탁금을 종전 수준으로 되돌리는 걸 고려해 보시면 어떨까 한다"고 말했다.
이 대통령은 "현직 국회의원은 보수와 정치자금이 있지만 원외, 특히 청년 후보는 구조적으로 불리하다"며 "돈 때문에 선거에 나갈 수 없다는 건 슬픈 일이기도 하지만 부정부패의 유인을 키우는 일이기도 하다"고 했다.
현재 민주당 전당대회 규정에 따르면 당대표 후보는 1억원, 최고위원 후보는 5000만원의 기탁금을 납부해야 한다. 청년·원외 후보에 대해서는 50% 감면이 적용되지만 실제 부담액은 각각 5000만원과 2500만원에 달한다.
유력 당권주자인 김민석 전 국무총리는 "도저히 이해가 안 된다. 청년과 장애인 후보는 이재명 대표 시절보다 대표 3000만원, 최고위원 1750만원을 더 내야 한다"며 "당이 실질적인 조치를 취해주셔야 한다. 우리는 공영제를 지향하는 세계 최고 대중 정당"이라고 주장했다.
또 다른 당권주자인 송영길 민주당 의원도 "청년의 기탁금을 올리는 정당이 어떻게 청년정당을 말할 수 있겠느냐"며 "지금 민주당에 필요한 것은 더 높은 기탁금이 아니라 더 넓은 기회"라며 목소리를 높였다.
친명계 이건태 민주당 의원은 "민주당 당대표와 최고위원 선거는 돈이 있어야만 출마할 수 있는 선거냐"며 "후보 난립 걱정에 기탁금을 올린 것이라면 추천요건을 강화하면 된다. 돈으로 출마의 문턱을 높이는 것은 민주당답지 않다"고 지적했다.
김영호 민주당 의원도 "엄청난 선거 비용에 대한 걱정은 고사하고 당장 고액의 예비경선 기탁금 문턱을 여유 있게 넘어설 수 있는 청년들이 얼마나 있을지 의문"이라며 "물적, 사회적 기반을 갖추지 못한 청년들에게 여전히 너무 높은 진입장벽"이라고 꼬집었다.
jeongwon1026@newspim.com