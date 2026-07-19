李대통령, 국민의힘 '당무 개입' 비판에 "최소한 상식을 가지라"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 자신이 더불어민주당 전당대회 기탁금 문제를 언급한 것을 두고, 국민의힘이 '당무 개입'이라며 비판하고 나서자 "최소한의 상식을 갖고 비판하라"고 19일 지적했다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "공당이 당직선거와 공직선거조차 구분하지 못하면 안 된다"며 이같이 썼다.
이 대통령은 또 "그건 국정과 개인사업을 구별못하는 것만큼 심각한 문제"라며 "그런 역량으로는 국정을 감당하기 어렵다"고 연신 꼬집었다.
이 대통령은 "공직자인 당원의 당내 공직선거 관여는 불법 당무개입이자 선거법 위반"이라며서도 "당원의 소속정당 당직선거 의견 개진은 적법하고 정당한 정당 활동"이라고 설명했다.
이 대통령은 앞서 엑스에 민주당 전당대회 기탁금이 대폭 상향된 것을 두고 "이번 당 지도부 선거에서 기탁금이 대폭 상향되고 특히 청년후보의 기탁금은 몇배로 늘어나 청년후보들이 힘들어 한다니 아쉽다"고 썼다.
이어 이 대통령은 "현직 국회의원들이야 보수에 정치자금까지 있으니 그나마 부담이 적겠지만, 원외 특히 청년들은 부담이 클 것"이라며 "당의 재정이 어려운 것도 아니고 청년들의 어려움과 정책적 배려의 필요성도 있으니 가능하다면 기탁금을 종전 수준으로 되돌리는 걸 고려해 보시면 어떨까"라고도 했다.
이 대통령이 이같은 글을 올린 후 국민의힘은 논평을 내고 비판했다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 "민주당 전당대회의 선거 기탁금 문제를 직접 거론하며 사실상의 가이드라인을 하달했다"며 "과거의 이재명 대표는 어땠나. 2024년 1월, 이재명 당 대표 시절 당시 여당(국민의힘)의 당내 문제에 대해 '노골적으로 깊숙이 개입했다'며 서슬 퍼런 비판을 쏟아낸 바 있다"고 지적했다.
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