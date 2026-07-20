벌 쏘임 환자 10명 중 8명은 7~9월…소방청 "벌에 쏘이고 이상증상시 즉시 신고해야"

AI 핵심 요약beta
- 소방청이 20일 여름철 벌쏘임 사고 급증에 따라 야외활동 시 안전수칙 준수를 당부했다.
- 최근 3년 벌쏘임 이송환자 78% 이상이 7~9월에 발생했고 심정지 환자도 66명이나 집계됐다.
- 소방청은 벌집 발견 시 직접 제거를 피하고 119에 신고하며, 벌쏘인 뒤 이상 증상 시 즉시 신고하라고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 벌의 활동이 활발해지는 여름철을 맞아 벌 쏘임 사고가 집중되는 시기라며 야외활동 시 안전수칙 준수를 당부했다.
소방청은 최근 3년간 벌 쏘임 관련 119구급대 이송 환자의 78.7%가 7~9월에 발생한 것으로 나타났다고 20일 밝혔다.
통계에 따르면 전체 이송 환자의78.8%가 7월부터 9월 사이에 발생했고, 이 가운데 9월이 2040명(29.2%)으로 가장 많았다. 이어 8월 1880명(26.9%), 7월 1578명(22.6%) 순으로 집계됐다.
벌 쏘임은 대부분 통증과 부종 등 국소 증상에 그치지만, 심할 경우 아나필락시스(급성 알레르기 반응)로 이어져 호흡곤란과 혈압 저하, 심정지 등 생명을 위협하는 응급상황이 발생할 수 있다.
실제로 최근 3년간 벌 쏘임으로 인한 심정지 환자는 모두 66명으로 집계됐다. 연도별로는 2023년 24명, 2024년 22명, 2025년 20명이 발생했다.
지난 14일에는 경남 함안군에서 밭일을 하던 70대 남성이 벌에 쏘인 뒤 의식을 잃고 쓰러져 심폐소생술을 받으며 병원으로 이송되기도 했다.
소방청은 산행과 벌초, 농작업 등 야외활동 중 벌집을 발견하면 가까이 접근하거나 직접 제거하려 하지 말고 안전한 장소로 대피한 뒤 119에 신고해야 한다고 당부했다. 벌이 주변을 맴돌 경우에는 손을 휘젓거나 뛰는 등 벌을 자극하는 행동을 피하고 머리와 얼굴을 보호한 채 신속히 벗어나는 것이 중요하다고 설명했다.
벌에 쏘였을 경우에는 벌침을 제거한 뒤 상처 부위를 깨끗이 씻고 냉찜질을 하는 것이 도움이 된다. 다만 호흡곤란과 어지럼증, 전신 두드러기, 의식 저하 등 전신 이상반응이 나타나면 즉시 119에 신고해 응급처치를 받아야 한다.
소방청은 "벌 쏘임은 자칫 생명을 위협하는 응급상황으로 이어질 수 있는 만큼 안전수칙을 철저히 지키는 것이 무엇보다 중요하다"며 "벌집을 발견하면 무리하게 제거하지 말고 119의 도움을 요청하고, 벌에 쏘인 뒤 이상 증상이 나타나면 즉시 신고해 신속한 응급처치를 받길 바란다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com