[오늘의 정치일정] 7월 21일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 21일 10:00 청와대서 국무회의를 했다
- 여야는 국회서 예산·선거·표현의 자유·증시 관련 회의와 토론회를 했다
- 각 부처와 신당들은 통상업무·면담·의총·인터뷰 등 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제31회 국무회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관>
10:00 국무회의
-1차관
통상업무
-2차관
11:00 ICRC 사무총장 면담
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
16:15 동북아협력대화(NEACD) 대표단 면담 (장관실)
-차관
10:00 국제적십자위원회(ICRC) 사무총장 면담(정부서울청사 7층 외빈접견실)
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
08:00 2027년 예산안 당정협의 / 국회 의원회관 306호
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
15:30 정책의원총회 / 국회 본관 245호
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:00 「제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회」 및 「6.3 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회」 연석회의(국회 본관 245호)
10:10 '표현의 자유를 처벌하는 나라, 이대로 괜찮은가' 온라인 입틀막법 폐지 촉구 국회토론회(국회 의원회관 제2세미나실)
10:30 '우리 주식시장, 이대로 괜찮은가? - 롤러코스터 삼전닉스 레버리지 ETF' 정책토론회(국회 의원회관 제8간담회의실)
15:00 의원총회(국회 예결위회의장)
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 「제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회」 및 「6.3 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회」 연석회의(국회 본관 245호)
15:00 의원총회(국회 예결위회의장)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:10 '표현의 자유를 처벌하는 나라, 이대로 괜찮은가' 온라인 입틀막법 폐지 촉구 국회토론회
(국회 의원회관 제2세미나실)
10:30 '우리 주식시장, 이대로 괜찮은가? - 롤러코스터 삼전닉스 레버리지 ETF' 정책토론회(국회 의원회관 제8간담회의실)
15:00 의원총회(국회 예결위회의장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상 업무
-천하람 원내대표
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
<조국혁신당>
-김준형 당대표 권한대행 및 원내대표
09:30 의원총회(당회의실: 본관 224호)
15:00 당대표·최고위원 후보 온라인 대담·토론회(유튜브: 조국혁신당)