[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 21일

AI 핵심 요약beta
- 20일 국회는 본회의와 상임위, 당 회의가 열린다.
- 여야는 예산안 협의와 정책의원총회로 맞붙는다.
- 의원실 세미나와 현안 기자회견도 잇따른다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
16:30 김종철 방송미디어통신위원회 위원장 접견 / 의장 집무실
◆본회의 및 상임위원회
00:00 본회의 / 본회의장
본회의 산회 직후 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
◆의원실 세미나
07:30 박주민 의원실, 기본사회위원회 출범 100일! 이재명 정부의 기본사회 실현 추진 방향 / 의원회관 제2세미나실
08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제52강 / 의원회관 제1소회의실
08:00 이재정 의원실 등, 국제적십자위원회(ICRC) 피에르 크랜뷸 사무총장 초청 세미나 세계 분쟁과 인도주의 위기 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 이정헌 의원실 등, K라디오의 미래, K글로벌 오디오 플랫폼 세미나 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 김한규 의원실 등, 창업 생태계 선순환을 위한 제도적 과제와 정책 제언 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 김장겸 의원실 등, 표현의 자유를 처벌하는 나라, 이대로 괜찮은가 / 의원회관 제2세미나실
10:30 이종욱 의원실 등, 우리 주식시장, 이대로 괜찮은가?: 롤러코스터 삼전닉스 레버리지 ETF / 의원회관 제8간담회의실
13:00 이훈기 의원실 등, (코리아디스카운트 해소를 위한)「주가누르기 방지법」 입법과제 토론회 / 의원회관 제1세미나실
14:00 임미애 의원실 등, 6·3 지방선거 및 이재명 정부 1년 평가와 지역 발전 개혁 과제 토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 김위상 의원실, 배달종사자 안전사고 위험요인 분석과 종합 예방대책 마련을 위한 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 이성권 의원실 등, 제11회(2026) 4차 산업혁명 AI Korea 대전 / 의원회관 제2소회의실
◆소통관 기자회견
09:00 손솔 의원, [형사소송법 개정안 발의 기자회견]
09:20 박은정 의원, [수사기관 이해관계자 기피제척 형사소송법 개정안 발의 기자회견]
09:40 김승원 의원, [현안 기자회견]
10:00 김승원 의원, [신분당선 연장 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
08:00 2027년 예산안 당정협의 / 국회 의원회관 306호
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
15:30 정책의원총회 / 국회 본관 245호
◆국민의힘
*장동혁 당대표
00:00 본회의 / 국회 본회의장
10:00 「제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회」 및 「6.3 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회」 연석회의 / 국회 본관 245호
10:10 표현의 자유를 처벌하는 나라, 이대로 괜찮은가 온라인 입틀막법 폐지 촉구 국회토론회 / 국회 의원회관 제2세미나실
10:30 우리 주식시장, 이대로 괜찮은가? - 롤러코스터 삼전닉스 레버리지 ETF 정책토론회 / 국회 의원회관 제8간담회의실
15:00 의원총회 / 국회 예결위회의장
*정점식 원내대표
00:00 본회의 / 국회 본회의장
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 「제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회」 및 「6.3 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회」 연석회의 / 국회 본관 245호
15:00 의원총회 / 국회 예결위회의장
◆조국혁신당
*김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
09:30 의원총회 / 당회의실(본관 224호)
15:00 당대표·최고위원 후보 온라인 대담·토론회 / 유튜브 조국혁신당
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상 업무
*천하람 원내대표
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
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