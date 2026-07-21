진영승 합참의장, 호주 국방총장과 첫 공조 통화…북핵·미사일 대응 연합훈련 확대

AI 핵심 요약beta
- 진영승 합참의장은 21일 해먼드 호주 국방총장과 첫 공조 통화를 했다
- 양측은 북한 핵·미사일 등 역내 안보환경을 공유하고 연합훈련·인적 교류 확대에 합의했다
- 탈리스만 세이버·피치 블랙 훈련 성과를 평가하며 한·호주 군사협력과 전략적 공조 강화를 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
호주, 6·25 참전국이자 핵심 안보협력국… 한반도·역내 안정 기여 재확인
연합훈련·인적 교류 등 실질 군사교류 확대… 미래지향적 전략 소통 강화
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 진영승 합동참모의장은 21일 취임 직후 첫 공식 소통에 나선 마크 해먼드 호주 국방총장(해군 대장)과 공조 통화를 갖고 인도-태평양 안보 현안과 한·호주 군사교류협력 발전 방안을 논의했다.
이번 통화는 양국 군 지휘부 간 신뢰를 재확인하고 전략적 협력 기반을 강화하기 위한 차원에서 이뤄졌다.
진 합참의장은 호주가 6·25 전쟁 참전국이자 대한민국의 핵심 안보 협력국으로서 한반도와 인도-태평양 지역의 평화와 안정에 지속 기여해 온 데 대해 감사를 표하고, 신임 국방총장의 취임을 축하하며 성공적인 임무 수행을 기원했다.
이에 해먼드 총장은 취임 축하에 사의를 표하고, 이번 첫 공조 통화를 계기로 양국 군 간 신뢰를 한층 공고히 하며 미래지향적인 한·호주 군사교류협력을 지속 발전시키겠다는 기대를 밝혔다.
양측은 북한의 핵·미사일 위협을 비롯한 역내 안보환경에 대한 인식을 공유하고, 변화하는 안보환경에 효과적으로 대응하기 위해 연합훈련과 인적 교류 등 실질적 군사교류협력을 확대해 나가기로 했다.
특히 '탈리스만 세이버(Talisman Sabre)', '피치 블랙(Pitch Black)' 등 연합훈련을 통해 양국 군의 상호운용성과 연합작전 수행능력을 강화해 온 점을 높이 평가하고, 한반도와 인도-태평양 지역의 평화·안정과 국제사회 안보 증진을 위해 전략적 소통과 공조를 더욱 긴밀히 이어가기로 의견을 모았다.
gomsi@newspim.com