국회 문체위, 축구협회 청문회 30일 개최…정몽규·홍명보 등 증인 채택

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"여야 함께 책임 있는 청문회 기대"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회 문화체육관광위원회가 당초 오는 22일 열기로 했던 대한축구협회 현안 청문회를 30일로 연기했다.

문체위는 21일 오후 국회에서 전체회의를 열고 대한축구협회 현안 관련 청문회 실시계획서 변경의 건을 의결했다.

이재정 국회 문화체육관광위원장은 "대한축구협회 정상화를 위한 청문회 개최가 매우 시급하지만, 국민적 관심이 큰 사안인 만큼 가급적 여야가 함께 참여해 보다 충실하고 책임 있는 청문회가 되도록 하는 것이 바람직하다고 판단했다"고 밝혔다.

정몽규 대한축구협회장(왼쪽부터), 박주호 전 대한축구협회 전력강화위원회 위원, 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 2024년 9월 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 등에 대한 현안질의에 출석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "원 구성 협상에 진전이 있는 것으로 전해지고 있다"며 "오는 30일 개최되는 청문회는 여야 위원들이 함께 참여하는 가운데 열릴 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

이 위원장은 "30일 청문회에는 여야 의원 모두가 함께 국민들이 궁금해하는 여러 의문을 규명하고, 대한축구협회가 정상화돼 우리나라 축구계의 건전한 발전을 위한 역할을 할 수 있도록 힘을 모아주기를 기대한다"고 강조했다.

문체위는 청문회 일정 변경에 따라 22일 청문회를 위해 의결했던 서류 제출 요구와 증인·참고인 출석 요구를 철회하고, 30일 청문회를 위한 요구안을 새로 의결했다.

문체위는 대한축구협회 현안과 관련한 자료 총 806건을 오는 28일 오후 2시까지 제출하도록 요구했다.

이 위원장은 자료 제출 요구와 관련해 "국회의 정당한 자료 제출 요구를 거부할 사유는 아닌 것으로 보인다"며 "정해진 시한 내에 성실히 답변하고 자료를 제출해 달라고 다시 한번 강력히 요구하고 경고한다"고 말했다.

청문회 증인으로는 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 등 총 15명이 채택됐다.

참고인으로는 박지성 K축구혁신위원회 공동위원장 등 총 8명이 출석 요구 대상에 포함됐다.

oneway@newspim.com