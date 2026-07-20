국가기록원, 기록유산 국제학술대회 개최…디지털 시대 유산 보존 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부 국가기록원이 22일 세계유산위원회와 연계한 기록유산 국제학술대회를 부산에서 개최했다
- 디지털 시대 기록·세계유산 보존과 진정성·진본성 연계를 주제로 국내외 전문가 발표와 토론을 진행했다
- 국가기록원과 국제기록유산센터는 이번 학술대회를 계기로 글로벌 기록유산 관리와 국제 협력을 강화할 계획이라고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 국가기록원이 유네스코 국제기록유산센터(ICDH)와 함께 디지털 시대 기록유산의 가치 전승과 세계유산 보존 방안을 논의하는 국제학술대회를 연다.
국가기록원은 오는 22일부터 23일까지 부산 벡스코에서 '2026 기록유산 국제학술대회'를 개최한다고 20일 밝혔다.
이번 학술대회는 제48차 유네스코 세계유산위원회 개최와 연계해 마련됐으며, '디지털 시대의 유산 보존과 기록유산의 가치 전승'을 주제로 세계유산과 기록유산의 연계 방안을 논의한다.
학술대회에서는 유산의 진정성과 기록의 진본성(Authenticity)이 어떻게 연결되는지를 중심으로 기록이 문화유산의 가치를 증명하고 미래 세대에 전승하는 역할을 집중 조명한다.
첫날인 22일에는 세계유산과 무형유산 보존 과정에서 기록이 갖는 역할과 신뢰성을 주제로 발표가 이어진다. 박원모 국가유산위원회 세계유산분과위원은 '무형유산의 기록화와 아카이빙'을 발표하고, 힐마르 파리드(Hilmar Farid) 인도네시아 사회사연구소 이사장은 세계문화유산인 보로부두르 사원의 보존 기록 활용 사례를 소개한다.
23일에는 디지털 기술을 활용한 문화유산 기록과 디지털 기록의 진본성 확보 방안이 주요 의제로 다뤄진다. 유정민 한국전통문화대학교 교수는 조선시대 의궤를 중심으로 디지털 기술을 활용한 유산 기록의 재현 방안을 발표하며, 최성미 한국유교문화진흥원 연구원은 세계기록유산 사업을 중심으로 기록유산의 디지털 큐레이션과 진정성을 주제로 발표할 예정이다.
주제 발표 이후에는 헬렌 이엉(Helen Ieong) 유네스코 국제기록유산센터(ICDH) 이사가 좌장을 맡아 종합토론을 진행한다. 정종화 한국영상자료원, 박동희 국가유산진흥원, 최동운 한국국제협력단(KOICA) 등 유산·기록관리 분야 전문가들이 토론에 참여한다.
국가기록원은 올해 초 효력이 갱신된 유네스코 국제기록유산센터 설립 협정을 기반으로 국제 협력을 확대하고, 기록유산과 세계유산, 무형유산을 아우르는 글로벌 기록유산 관리 체계를 강화할 계획이다.
조윤명 유네스코 국제기록유산센터 사무총장은 "기록유산은 인류 공동의 기억이자 세계가 함께 지켜야 할 소중한 자산"이라며 "이번 학술대회가 각국 전문가들의 경험과 지식을 공유하고 기록유산의 진본성과 세계유산의 진정성에 대한 이해를 높여 국제 협력을 한층 강화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
이용철 국가기록원장은 "기록은 과거의 사실을 보존하는 것을 넘어 다양한 유산의 가치를 미래 세대에 전달하는 핵심 기반"이라며 "이번 국제학술대회를 계기로 국가기록원과 ICDH의 협력을 더욱 공고히 하고 대한민국이 글로벌 기록유산 관리의 중심 역할을 수행할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com