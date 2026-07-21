국제해킹방어대회 '코드게이트', 23일 코엑스서 개최

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88개국 3333명 참여...일반부·주니어부로 구성

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 코드게이트보안포럼이 인간 화이트해커와 AI가 직접 겨루는 국제 해킹방어대회 '코드게이트 2026'을 23~24일 서울 코엑스에서 개최한다.

18회째를 맞는 이번 대회의 특징은 KAIST와 공동 개발한 'AI 해커'가 본선에 실제 선수로 참전한다는 점이다. 국내 최초로 인간 화이트해커와 AI가 같은 문제를 두고 취약점을 찾아내며 경쟁한다.

코드게이트보안포럼이 인간 화이트해커와 AI가 직접 겨루는 국제 해킹방어대회 '코드게이트 2026'을 23~24일 서울 코엑스에서 개최한다. 사진은 지난해 대회 시상식의 모습. [사진= 한컴그룹]

본선에는 88개국 3333명이 참여한다. 본선은 24시간 동안 진행되는 일반부와 12시간 동안 진행되는 주니어부로 나뉜다.

문제를 풀어 '깃발(플래그)'을 획득하는 방식으로 치러지며 총상금은 7100만원이다. 일반부 우승팀에는 5000만원과 이듬해 본선 자동 진출권이 주어진다.

24일에는 국내외 전문가들이 참여하는 컨퍼런스가 열린다. 기조강연은 마이크로소프트 김태수 보안 연구 부사장이 맡는다.

김 부사장은 미 국방고등연구기획국(DARPA)이 주최한 'AI 사이버 챌린지' 최종 라운드에서 1위를 차지한 '팀 애틀란타'를 이끌었다. 글로벌 블록체인 분석기업 '체이널리시스' 공동 창업자 마이클 그로내거 대표, 화웨이 사이버보안 및 개인정보보호 부문 글로벌 커뮤니케이션 총괄 루이스 로우 등도 발표자로 참여한다.

김용대 KAIST 교수가 좌장을 맡는 오픈토크 세션에서는 국내외 전문가들이 'AI 시대의 사이버보안'을 주제로 토론한다. 미국 데프콘·블랙햇에서만 접할 수 있던 최상위 실전 보안 트레이닝 과정도 진행된다.

코드게이트보안포럼과 기술보증기금이 공동 주최하고 한컴그룹이 후원하는 'AI 스타트업 해커톤'이 올해 처음 열린다.

총상금 2500만원 규모로 AI 기술 기반 서비스의 사업화 가능성과 보안성을 평가한다. 선린인터넷고와 디지털미디어고 등이 공동기획자로 참여해 학생들이 직접 체험 프로그램을 기획·운영하는 해킹체험 프로그램도 마련된다.

올해 행사를 기점으로 코드게이트는 AI 시대 보안 인재를 키우는 교육 생태계 조성에 나선다. 현직 화이트해커가 멘토로 참여하는 실전 중심 커리큘럼을 운영한다.

대회 주관사인 한컴그룹은 차세대 AI 화이트해커 양성을 위해 글로벌 펠로우십 도입을 지원한다. 선발 인재에게 장학금과 실무 교육, 해외 보안 커뮤니티와의 네트워킹 기회를 제공한다. 글로벌 펠로우십 1기는 9월 모집할 예정이다.

origin@newspim.com