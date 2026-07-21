진화하는 보이스피싱 잡는다... 우리금융, 경찰과 대응 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹은 21일 금융소비자보호 세미나를 열었다.
- 세미나에서 AI 악용 신종 금융범죄와 대응 방안을 공유했다.
- 우리금융은 보이스피싱 예방·사후구제 및 취약계층 지원을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자= 우리금융그룹(회장 임종룡)은 21일 서울 회현동 본점에서 그룹사 소비자보호·FDS·IT 등 주요 부서 임직원 60여 명이 참석한 '금융소비자보호 세미나'를 개최했다.
이번 세미나는 최근 AI 기술을 악용한 보이스피싱과 신종 금융범죄가 빠르게 진화하는 가운데, 그룹 차원의 피해 예방과 대응 역량을 한층 강화하기 위해 마련됐다.
세미나에는 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단 박상현 경정이 강사로 나섰다. 박 경정은 일선 수사 현장에서 축적한 경험을 바탕으로 △AI 기술을 활용한 신종 금융범죄 수법 △FDS 우회 수법 분석 및 탐지 고도화 △보이스피싱 피해 예방 및 법제화 추진 동향 등을 설명하고 실질적인 대응 방안을 제시했다.
우리금융그룹은 보이스피싱 피해 예방부터 사후 구제까지 아우르는 다각적인 지원책도 추진하고 있다. 은행권 최초로 경찰 출신 금융범죄 수사 전문가를 영입하여 현장에서 축척된 경험과 노하우를 바탕으로 금융사기 예방 역량을 강화했다. 지난달에는 우리금융미래재단과 연계해 자립준비청년 200여 명에게 보이스피싱·대출사기 예방법을 다루는 금융특강도 진행했다.
피해 고객을 위한 사후 구제도 확대하고 있다. 지난 20일부터 보이스피싱 피해 고객이 '새희망홀씨Ⅱ'를 이용할 경우 연 0.3%포인트의 금리 인하 혜택을 제공하고 있다. 또한 2024년 4월 금융권 최초로 도입한 보이스피싱 피해 무료 보험 서비스를 카드·캐피탈·증권·저축은행 등 그룹 자회사로 확대해 시행하고 있다.
우리금융그룹 소비자보호부 김성철 차장은 "경찰청 최고 전문가의 생생한 현장 경험과 노하우를 그룹 전반에 공유하는 뜻깊은 자리였다"며, "앞으로도 금융소비자 피해 예방과 취약계층 지원을 아우르는 실효성 있는 소비자보호 정책을 지속 추진해 포용금융 실천을 강화해 나가겠다"고 말했다.
ssup825@newspim.com