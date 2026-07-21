네이버클라우드, 고려대와 국방 AI 공동 개발 협력

AI 핵심 요약beta
- 네이버클라우드가 20일 고려대와 국방 AI 협력에 나섰다
- 양사는 200억 원 규모 초거대 AI 지휘통제 기술과 KCCS 선행 연구를 공동 개발한다
- 국방 플랫폼 구축·전문인력 양성과 협력 생태계 조성으로 국방 AI 경쟁력 강화에 힘쓴다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버클라우드가 고려대학교와 국방 인공지능(AI) 분야 협력에 나선다.
네이버클라우드는 20일 고려대 기술경영전문대학원 C5ISRT융합연구센터와 국방 지휘통제 분야 산학협력을 위한 업무협약을 체결했다. 양사는 총 200억 원 규모의 국방 AI 관련 사업을 공동으로 추진하기로 했다.
협약에 따라 양사는 초거대 AI 기반 지휘통제체계 기술을 공동 개발한다. 합참 군·산·학 협력센터 구축에도 함께 참여해 군과 공동연구체계를 구축하고 특화 AI 기술을 발굴·실증한다. 2027년 합동지휘통제체계(KCCS) 사업을 위한 핵심 기술 선행 연구개발도 진행한다.
고려대 C5ISRT연구센터는 강석중 교수가 이끄는 국방기술 전문 연구조직이다. 국방획득체계와 지휘통제체계, 방산안보 등 국방 기술경영 분야에서 오랜 연구 실적을 보유하고 있다.
네이버클라우드는 자사의 AI·클라우드 기술 역량에 고려대의 국방 전문 연구 역량을 결합해 국방 환경에 맞춘 AI 기술을 개발할 방침이다.
국방 공용 및 표준 플랫폼 구축 연구사업도 함께 수행하고, 국방 기술 및 방위산업 전문인력 양성을 위한 교육과정을 공동 운영한다.
김유원 네이버클라우드 대표는 "국방 분야는 뛰어난 기술력뿐 아니라 연구기관과 산업계, 군이 긴밀하게 연결된 협력 생태계가 중요한 분야"라며 "국방 연구를 이끌어온 고려대학교 C5ISRT 연구센터와의 협력을 통해 국방 핵심사업 참여 기반을 확대하고 대한민국 국방 AI 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com