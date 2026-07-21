남동발전, 공공갈등 관리체계 강화…신재생·LNG 전환 대응

AI 핵심 요약beta
- 한국남동발전은 20일 진주 본사에서 제4기 갈등관리심의위원 위촉식 및 정기회의를 개최했다.
- 이번 위원회는 전력산업 구조 전환과 신규 발전사업 과정에서 발생할 수 있는 지역사회 갈등을 체계적으로 관리하기 위해 마련됐다.
- 남동발전은 독자적 공공갈등 관리체계를 운영하며 민·관·공 상생협의체를 통해 주민 참여 기반의 갈등 예방·대응 전략을 논의했다.
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외부 전문가 4명·내부위원 3명 등 총 7명 구성
신규 전원사업 현안 분석·갈등 대응 전략 논의
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 발전 5사 중 유일하게 독자적인 공공갈등 관리체계를 운영하는 한국남동발전이 신재생에너지와 액화천연가스(LNG) 발전 확대 과정에서 발생할 수 있는 갈등에 선제 대응한다.
남동발전은 지난 20일 경남 진주 본사에서 '제4기 갈등관리심의위원 위촉식 및 정기회의'를 개최했다고 21일 밝혔다.
이번 위원회는 전력산업 구조 전환과 신규 발전사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 지역사회와 이해관계자 간 갈등을 체계적으로 관리하기 위해 마련됐다.
위원회는 갈등관리 경험을 갖춘 외부 전문가 4명과 내부위원 3명 등 총 7명으로 구성됐다. 위원장에는 강영진 한국갈등해결연구원 원장이 선출됐다.
남동발전은 이날 위원들에게 위촉장을 전달하고 올해 공공갈등 현황을 공유했다. 신규 전원사업의 주요 현안을 분석하고 실효성 있는 갈등 예방·대응 전략도 논의했다.
남동발전은 발전 5사 가운데 유일하게 독자적인 공공갈등 관리체계를 구축해 운영하고 있다. 신규 발전소 건설과 기존 설비 운영 과정에서는 민·관·공 상생협의체를 가동해 주민 참여를 기반으로 사업을 추진해 왔다.
조영혁 남동발전 사장 직무대행은 "발전사 통합과 에너지 전환 등 전력산업의 패러다임이 급변하는 상황에서 사회적 합의를 도출하는 역량은 기관의 지속 성장을 좌우하는 핵심 가치"라며 "전문가들의 지혜를 모아 선진적인 공공갈등 해결의 이정표를 세워달라"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com