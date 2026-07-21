KB국민은행, '숨은 금융자산 찾아주기' 캠페인 실시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 21일 숨은 금융자산 찾아주기 캠페인을 8월31일까지 진행한다고 밝혔다.
- 고객은 KB스타뱅킹·영업점에서 휴면예금·보험금을 일괄 조회·환급받을 수 있다고 했다.
- KB금융그룹은 소비자보호위원회·품질지수 도입 등 권익 강화와 사후관리 체계를 고도화하고 있다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자= KB국민은행(은행장 이환주)은 금융소비자들의 정당한 권익 보호를 위해 8월 31일까지 '숨은 금융자산 찾아주기' 캠페인을 실시한다고 21일 밝혔다.
'숨은 금융자산 찾아주기' 캠페인은 오랫동안 사용이 없어 잊고 지내던 '휴면예금 및 보험금'을 간편하게 찾아주기 위한 캠페인으로, 고객들은 KB스타뱅킹에서 국내 100여개 금융기관에 있는 '휴면예금 및 보험금'을 한번에 조회하고 신청 즉시 본인 명의 KB국민은행 계좌로 돌려받을 수 있다. 고령층 등 디지털 플랫폼 이용이 어려운 고객의 경우에는 전국 KB국민은행 영업점에서도 신청할 수 있다.
KB국민은행은 '숨은 금융자산 찾아주기' 캠페인 이외에도 금융소비자의 권익 보호를 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 잔액 30만원 이하의 휴면예금에 대해서는 별도 신청이 없어도 본인 명의 KB국민은행 계좌로 자동 환급하고 있으며, 올해 상반기에만 2만여 개 이상의 계좌를 자동 환급했다.
KB국민은행 관계자는 "이번 캠페인이 고객들이 잊고 있던 금융자산을 손쉽게 확인하고 찾아갈 수 있는 계기가 되길 바란다"며, "앞으로도 금융소비자의 소중한 자산을 안전하게 관리하고 이용편의성을 높일 수 있는 다양한 서비스를 지속 제공하겠다"고 말했다.
한편, KB금융그룹(회장 양종희)은 '소비자의 권익을 최우선 가치로 삼는 금융'이라는 원칙 아래 금융소비자의 권익 증진과 실질적인 편익 제고를 위한 다양한 활동을 전개하고 있다. '숨은 금융자산 찾아주기' 캠페인과 같은 사후관리 서비스뿐만 아니라, 사전예방 중심의 소비자권익 강화 정책을 추진하고 있으며, 주요 계열사 이사회 내 소비자보호위원회를 신설하고 데이터 기반 관리지표인 '소비자보호 품질지수'를 도입하는 등 소비자보호 체계를 고도화해 나가고 있다.
ssup825@newspim.com