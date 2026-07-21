FT "中 당국, 토종 AI·반도체 기술 유출 막아라...차단벽 강화 검토"

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미중 간 최첨단 인공지능(AI) 경쟁이 격해진 가운데 중국 정부가 토종 AI의 핵심 데이터와 반도체 기술의 유출을 막기 위해 차단벽을 강화하는 방안을 검토 중이라고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 현지시간 21일 보도했다.

소식통에 따르면 중국 상무부는 업계 관계자들과 최근 만나 첨단 기술과 유망 스타트업이 서방 기업에 넘어가는 것을 차단하기 위한 방안을 협의했다. 회의에는 알리바바와 바이트댄스, 즈푸(Zhipu) 등 주요 AI 기업들이 참여한 것으로 전해진다.

이 자리에서 당국은 AI 모델 학습에 필요한 핵심 데이터의 이전을 제한하고, 해외에서 모델 가중치(model weights: 생성형 AI델을 구성하는 학습된 숫자 파라미터들의 집합체)를 내려받을 수 있는 범위를 줄이는 방안도 논의했다.

다만 당국은 해외 고객이 해당 모델과 서비스를 이용하는 것 자체는 계속 허용할 방침이다.

지난주 중국의 AI 모델 개발회사 문샷은 앤스로픽의 주력 모델 '오퍼스(Opus) 4.8'을 능가하는 '키미 K3 모델'을 공개해 큰 반향을 일으켰다.

문샷과 딥시크의 AI는 개방형으로, 이용자가 로컬 서버에 내려 받아 필요에 맞게 튜닝할 수 있다. 반면 미국의 앤스로픽과 오픈AI의 주요 AI 모델은 폐쇄형(closed) 구조다.

중국 상무부는 또 퀄컴과 TSMC 등 해외 반도체 회사들이 화웨이와 알리바바, 바이트댄스 등이 설계한 첨단 반도체를 생산하지 못하도록 제한을 거는 조치에 대해서도 업계의 의견을 수렴중이다. 아울러 '에이전틱 AI'와 같은 전략 기술 부문에서 해외 기업의 본토 기업 인수·합병을 제한하는 방안도 검토하고 있다.

다만 아직은 논의 단계로, 당국은 업계 의견을 반영해 최종 결정을 내릴 방침이다. 확정되면 중국의 '수출 금지·제한 대상 기술 리스트' 개정안에 반영될 것으로 보인다. 한편 FT는 중국 당국의 이러한 행보는 일부 AI 분야에서 글로벌 선도 지위를 확보했다는 자신감을 반영한 것이라고 덧붙였다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

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