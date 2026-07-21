중대본부장, 임진강 필승교 수위 상승에 "상황관리 철저" 지시

AI 핵심 요약beta
- 윤호중 중앙재난안전대책본부장은 21일 임진강 황강댐 방류 관련 상황관리를 관계기관에 지시했다.
- 필승교 수위는 이날 낮 12시37분 기준 8.95ｍ를 넘어 수위 급상승에 따른 주민대피 준비가 강조됐다.
- 중대본은 오후 1시20분 관계기관 대책회의를 열어 예상 침수구역과 대피 준비상황 등을 점검했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 북한의 황강담 방류로 임진강 최북단 필승교 수위가 상승하고 있는 것과 관련해 윤호중 중앙재난안전대책본부장이 21일 관계기관에 철저한 상황 관리를 지시했다.
행정안전부에 따르면 이날 낮 12시37분 기준 필승교 수위는 8.95ｍ를 넘겼다.
이와 관련해 윤 본부장은 기후에너지환경부 한강홍수통제소·국방부·경찰청·소방청 및 경기도·연천군·파주시 등 지방정부에 상황관리에 철저를 기하고 주민대피 준비 등을 매뉴얼에 따라 철저하게 시행하라고 지시했다.
윤 본부장은 "황강댐 방류에 따른 수위 급상승으로 인한 예상 가능한 모든 가능성을 염두해 두고 상황관리와 주민안전에 철저를 기해 달라"며 "관계기관에서는 상황정보 공유 및 긴밀한 협력체계를 가동해 줄 것"을 당부했다.
중앙재난안전대책본부는 이날 오후 1시20분 김광용 차장 주재로 관계기관 대책회의를 열어 방류량 증가에 따른 예상침수구역, 주민대피 준비상황 등을 점검했다.
y2kid@newspim.com