공공기관 AI 혁신사업에 청년 참여 확대…"지역 취업사다리 넓힌다"

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허장 2차관, 공공기관 인턴·구직자 등과 간담회

청년 AI 인재 참여 일자리 창출

청년들 "직무 참여 프로젝트 확대" 제안

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공공기관이 지역 청년을 위한 취업지원 프로그램을 확대하고, 인공지능(AI) 인재가 실제 업무에 참여할 수 있는 일자리 발굴에 나선다. 지역 기업·대학과 연계해 청년들에게 현장 직무 경험을 제공하는 한편, 공공기관의 AI 혁신 사업에 청년 인재를 투입하는 방식이다.

재정경제부는 21일 허장 제2차관 주재로 서울중앙우체국 포스트타워에서 공공기관 관계자와 청년인턴, 공공기관 취업 준비생 등이 참석한 가운데 간담회를 열고 청년 취업지원 방안을 논의했다고 밝혔다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

허 차관은 "우리의 미래를 짊어지고 나갈 청년들은 AI 대전환과 더불어 인구구조 변화, 경력직 수시채용 등으로 그 어느 때보다 취업에 어려움을 겪고 있다"며 "공공기관은 단순한 고용 주체를 넘어 청년들이 역량을 키워 미래를 설계할 수 있도록 돕는 든든한 디딤돌이 돼야 한다"고 강조했다.

이날 간담회에는 공공기관운영위원회 민간위원과 기관장 등 공공기관 관계자, 청년인턴 경험이 있는 신입직원과 취업을 희망하는 청년들이 참석했다.

정부는 공공기관이 자체적으로 청년을 채용하는 데 그치지 않고, 지역 기업과 대학을 연결하는 취업지원 거점 역할을 해야 한다는 점을 강조했다.

또 청년인턴 프로그램에 AI 활용 등 직무교육을 확대하고, 실제 현장에서 다양한 직무를 경험할 기회를 제공해 청년들의 취업 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

특히 공공기관 업무 전반에 AI 도입을 확대해 관련 인재가 역량을 발휘할 수 있는 일자리를 발굴하는 데 집중해 달라고 당부했다.

정부는 지난달 디지털트윈 물관리, AI 교통관제, AI 수상로봇 등 '혁신 프로젝트 톱10'을 선정했다. 한국수자원공사는 디지털트윈 기술을 활용해 홍수를 예측하고 있으며, 한국도로공사는 CCTV 8800여 대를 실시간으로 분석하는 교통관제 시스템을 운영하고 있다.

정부는 이 같은 AI 혁신 사업에 청년들의 아이디어와 역량을 접목할 계획이다. 오는 23일부터 '공공기관 AI 청년 서포터즈'를 운영해 공공기관 AI 혁신 프로젝트에 청년들의 창의적인 아이디어를 반영할 방침이다.

한편 정부가 앞서 발표한 '2026년 하반기 경제성장전략'에는 청년 전문인력 20만 명 이상을 양성하고, 민간 일자리 10만 개와 공공 일자리 10만 개 등을 포함해 청년 일자리·창업 기회를 30만 개 이상 창출하겠다는 계획이 담겼다.

wideopen@newspim.com