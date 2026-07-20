美 관세 인상 여파에 日 완성차 6개사 22조원 손실

AI 핵심 요약beta
- 지지통신은 20일 일본 6대 완성차의 올해 미국 관세 부담이 2조4000억엔을 넘었다고 보도했다
- 트럼프 행정부 이전 2.5%였던 관세가 15%로 여전히 6배 수준이라 일본 업체들의 부담이 계속되고 있다
- 일본 업체들은 가격 인상 대신 원가 절감으로 대응하지만 관세 부담을 상쇄하기엔 역부족이라는 평가다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 미국이 일본산 자동차에 부과하는 관세가 종전 2.5%에서 15%로 높아진 영향으로 일본 6대 완성차 업체의 올해 관세 부담이 2조4000억엔(약 22조원)을 넘어선 것으로 나타났다.
지난해 미일 무역협상으로 관세율이 27.5%에서 15%로 낮아졌지만, 트럼프 행정부 출범 이전과 비교하면 여전히 6배 수준이어서 업체들의 부담이 이어지고 있다는 분석이다.
지지통신은 20일, 미일 양국이 오는 22일 상호관세를 25%에서 15%로 낮추는 내용의 무역 합의를 한 지 1년을 앞두고 토요타와 혼다 등 일본 완성차 업체 6곳의 2025년 4월∼2026년 3월 관세 부담 등을 집계한 결과 총 2조4000억엔을 웃돌았다고 보도했다.
미국은 당초 일본산 자동차에 2.5%의 관세를 부과했으나 도널드 트럼프 대통령이 추가 관세를 도입하면서 지난해 4월 27.5%로 인상했다. 이후 지난해 7월 일본과의 무역 협상에서 일본의 대미 투자 확대 등을 조건으로 자동차 관세를 15%로 낮추기로 합의했고, 같은 해 9월부터 이를 적용하고 있다.
당초 업계 안팎에서는 가격 인상이 비교적 쉬운 미국 시장의 특성을 고려할 때 일본 업체들이 관세 부담을 판매가격에 전가할 것이라는 전망이 나왔지만 현실은 달랐다. 미국 시장에서 현지 업체는 물론 한국과 유럽 자동차 업체들과의 경쟁이 치열해 가격 인상 여력이 크지 않았기 때문이다.
토요타는 관세 부담을 이유로 가격을 대폭 올리기보다는 정기적인 가격 조정만 실시할 방침이며, 혼다도 신모델 출시 시점 등을 고려해 가격 인상 여부를 신중하게 검토하고 있다. 대신 원가 절감과 생산성 향상을 통해 늘어난 비용을 흡수하는 데 주력하고 있지만 관세 부담을 상쇄하기에는 역부족이라는 평가가 나온다.
한편 일본은 지난해 미국과의 무역 협상에서 자동차 관세 인하를 조건으로 총 5500억달러(약 815조원) 규모의 대미 투자 계획을 제시했다. 현재까지 1차로 360억달러(약 53조원), 2차로 730억달러(약 108조원) 규모의 투자 프로젝트를 발표하는 등 합의 이행에 속도를 내고 있다.
일본 정부는 미국이 향후에도 다양한 방식으로 관세 압박을 이어갈 가능성이 큰 만큼 기존 합의를 차질 없이 이행하는 것이 최선이라는 입장을 유지하고 있다고 지지통신은 전했다.
goldendog@newspim.com