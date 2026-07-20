고향사랑기부로 즐기는 여름휴가…워터파크·요트투어 등 체험형 답례품 '눈길'

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 20일 고향사랑기부제 여름휴가 답례품 활용을 독려했다
- 고향사랑기부제는 지자체에 기부하면 세액공제와 관광·체험형 답례품을 제공하는 제도다
- 전국 지자체가 워터파크·요트·캠핑 등 지역 특색 체험형 답례품을 마련했다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 여름 휴가철을 맞아 고향사랑기부제를 통해 지역에 기부하고 워터파크 입장권과 요트투어, 캠핑장 이용권 등 관광·체험형 답례품을 받을 수 있다고 20일 밝혔다.
고향사랑기부제는 개인이 현재 주소지를 제외한 지방자치단체에 기부하면 세액공제 혜택과 함께 기부금의 30% 범위에서 지역 특산품이나 체험형 답례품을 받을 수 있는 제도다.
20만원을 기부하면 14만4000원의 세액공제와 6만원 상당의 답례품을, 10만원을 기부하면 전액 세액공제와 3만원 상당의 답례품을 받을 수 있다.
행안부는 연말보다 여유롭게 답례품을 선택할 수 있는 여름철이 지역 관광과 연계한 체험형 답례품을 활용하기에 적합한 시기라고 설명했다. 기부 후 연말정산 세액공제 혜택은 그대로 받으면서 여름휴가 기간 답례품을 바로 사용할 수 있다는 점도 장점이다.
전국 지방자치단체들은 여름철 관광 수요를 반영한 다양한 체험형 답례품을 마련했다.
강원 홍천군은 워터파크 입장권을, 충남 예산군과 전북 고창군은 온천 스파 이용권을 제공한다. 전남 여수시는 요트투어 체험권을, 부산시와 강원 양양군은 서핑 이용권과 강습권을 준비했다.
휴양과 힐링을 원하는 기부자를 위한 답례품도 마련됐다. 경남 통영시와 전남 목포시는 해상케이블카 이용권을 제공하며, 강원 동해시는 무릉계곡 트레킹과 차담 등이 포함된 템플스테이 상품권을 운영한다.
캠핑을 즐기는 기부자를 위한 상품도 있다. 경북 안동시는 낙동강변 카라반·글램핑 이용권을, 세종시는 전월산 캠핑장 할인권을 답례품으로 제공한다.
관광 체험형 답례품은 고향사랑e음과 국민·기업·신한·하나·농협·광주은행 등 민간 플랫폼에서 확인하고 신청할 수 있다.
진명기 행정안전부 자치혁신실장은 "고향사랑기부는 지역을 응원하는 마음이 공동체를 살리고 세액공제와 답례품이라는 혜택으로 돌아오는 제도"라며 "이번 여름에는 연말까지 기부를 미루기보다 지역의 특색 있는 체험형 답례품을 활용해 가족, 친구들과 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.
이어 "앞으로도 지역의 자연과 문화, 이야기를 담은 다양한 답례품을 지속적으로 발굴해 국민들이 지역을 알고 다시 찾는 계기가 되도록 지원하겠다"고 덧붙였다.
abc123@newspim.com