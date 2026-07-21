고려아연 온산제련소, 울산 보훈세대에 2000만원 기탁

AI 핵심 요약beta
- 고려아연 온산제련소는 21일 울산 저소득 보훈세대 위해 2000만원을 기탁했다.
- 성금은 폭염에 취약한 고령 국가유공자 등 보훈세대의 여름철 생활안정과 건강관리 지원에 쓰인다고 했다.
- 온산제련소는 꾸러미 지원·장애인 복지관 후원·재활원 봉사 등 지역 취약계층 지원을 지속해왔다.
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[서울 = 뉴스핌] 김기락 기자 = 고려아연 온산제련소는 울산 지역 저소득 보훈세대를 위해 2000만원을 기탁했다고 21일 밝혔다.
이날 울산사회복지공동모금회를 통해 전달된 이 성금은 폭염에 취약한 보훈세대의 여름철 생활안정 지원에 쓰인다.
고려아연은 폭염이 길어지는 가운데 고령의 국가유공자와 저소득 보훈세대가 온열질환 등 건강관리에 어려움을 겪을 수 있다고 판단해 성금을 마련했다. 경제적 부담으로 폭염에 취약한 주거환경에 노출된 보훈세대의 건강한 여름나기를 지원하는 데 초점을 맞췄다.
온산제련소는 보훈세대 지원을 지속해오고 있다. 지난 6월에는 울산 남목노인복지관과 함께 참전유공자 및 유족 53명을 대상으로 건강식품과 생필품·식료품 등 18종으로 구성된 꾸러미를 지원했다.
박성웅 경영지원본부장은 "국가를 위해 헌신하신 국가유공자와 보훈가족께 감사의 마음을 전하기 위해 성금 기탁을 결정했다"며 "건강관리에 어려움을 겪는 고령의 보훈세대가 안전하게 여름을 보내는 데 도움이 될 수 있기를 바란다"고 말했다.
한편 온산제련소는 울산시 시각장애인복지관에 후원금을 전달했으며, 울주군 중증장애인 재활기관인 수연재활원과 협약을 맺고 분기별 봉사활동을 진행 중이다.
peoplekim@newspim.com