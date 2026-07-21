이엔셀, 엘병원과 첨단재생의료 협력…"GMP 생산까지 연계"

AI 핵심 요약beta
- 이엔셀은 21일 엘병원과 CGT·첨단재생의료 MOU를 체결했다
- 양 기관은 병원 임상·연구 인프라와 이엔셀 GMP·CDMO 역량을 연계해 공정개발·임상·사업화를 추진한다
- 정부 지원 연구과제를 공동 발굴해 임상연구·기술이전·사업화를 연계하고 신규 후보 기술을 찾기로 했다
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정부 지원 과제 발굴해 기술이전·사업화 모색
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 세포·유전자치료제(CGT)와 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업 이엔셀은 엘병원과 세포·유전자치료제 및 첨단재생의료 분야의 연구개발, 임상연구, 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 생산과 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.
양 기관은 엘병원의 임상·연구 인프라와 이엔셀의 세포·유전자치료제 공정개발, GMP 제조·품질관리 역량을 연계한다. 병원에서 발굴한 첨단재생의료 연구 아이디어를 임상연구 과제로 구체화하고 후속 기술이전과 사업화도 추진할 예정이다.
주요 협력 분야는 ▲세포·유전자치료제 및 첨단재생의료 후보 기술의 공정개발·생산 가능성 검토 ▲기초·비임상·임상 연계 공동 연구 ▲첨단바이오의약품 GMP 생산 및 제조공정 최적화 ▲품질관리 체계와 기술문서 구축 ▲첨단재생의료 연구과제 발굴 및 연구계획 수립 등이다.
엘병원은 보건복지부가 지정한 첨단재생의료실시기관이다. 병원 부설 린드 첨단의료연구소를 중심으로 난치성 신경계 질환 재생치료와 줄기세포·세포치료제 관련 중개연구를 진행하고 있다.
이엔셀은 세포치료제와 바이럴 벡터를 생산할 수 있는 다품목 GMP 시설을 운영하고 있다. 초기 공정개발부터 임상용 의약품 제조, 품질시험, 기술문서 구축 등을 포함한 CDMO 서비스를 제공한다.
양 기관은 엘병원의 진료 현장과 린드 첨단의료연구소에서 발굴한 줄기세포·세포치료제 연구 아이디어와 후보 기술을 이엔셀의 CDMO 인프라에 연계할 예정이다.
개발 초기부터 후보 기술의 생산 가능성과 제조공정, 품질시험·관리 기준을 공동으로 검토한다. 이엔셀은 이를 통해 후보 기술의 임상 적용 가능성과 연구 수행 효율을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
정부 지원 연구과제도 공동으로 발굴한다. 이엔셀은 최근 첨단재생바이오 관련 법령 개정으로 중증·희귀·난치질환을 대상으로 한 첨단재생의료 임상연구에 정부가 연구비와 행정 지원을 제공할 수 있는 근거가 마련됐다고 설명했다.
양 기관은 관련 정부 지원 사업과 병원 기반 연구과제를 공동 기획·신청하고 선정 과제의 연구 수행, 기술이전 및 사업화 연계를 추진할 계획이다. 연구자와 실무진 간 학술·기술 교류를 통해 신규 후보 기술도 발굴한다.
이엔셀 관계자는 "첨단재생의료 연구가 치료제 개발과 사업화로 이어지기 위해서는 의료기관의 임상 역량과 기업의 GMP 제조·품질관리 역량이 연결돼야 한다"며 "엘병원과 연구과제를 발굴하고 공정개발 및 GMP 생산 역량을 활용해 치료제 개발을 지원하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com