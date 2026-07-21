지투지바이오·스파이더코어, 장기지속형 주사제 AI 플랫폼 구축

AI 핵심 요약beta
- 지투지바이오는 21일 스파이더코어와 AI 기반 장기지속형 주사제 R&D 플랫폼 구축 계약을 체결했다.
- 양사는 에이전틱 AI를 활용해 제형·공정 탐색과 분석을 자동화하고 개발 속도 2배, 비용 50% 절감을 목표로 했다.
- 지투지바이오는 2년 내 플랫폼을 완성해 R&D와 CDMO 사업에 적용하고 연구원 1인당 동시 프로젝트를 4개까지 확대할 계획이다.
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2년 내 연구 현장 투입…CDMO 사업에도 적용 예정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 지투지바이오는 의료·바이오 인공지능(AI) 기업 스파이더코어와 장기지속형 주사제 개발을 위한 'AI 기반 연구개발(R&D) 플랫폼 구축 계약'을 체결했다고 21일 발표했다.
양사는 장기지속형 미립구 개발 과정에서 생성되는 연구 데이터를 AI에 학습시키고 제형 조합 탐색과 공정 분석을 자동화하는 플랫폼을 구축한다. 지투지바이오는 국내 장기지속형 주사제 개발사 가운데 처음으로 R&D 전 영역에 AI를 도입하는 사례라고 설명했다.
플랫폼에는 지투지바이오가 보유한 기존 연구 데이터와 국내외 공개 논문·특허 정보가 통합된다. AI는 이를 바탕으로 목표한 체내 약물 농도 변화를 예측하고 해당 품질을 구현할 수 있는 제형과 공정 조건을 제안하는 역할을 맡는다.
공정 분석에는 AI가 업무를 계획하고 실행하는 '에이전틱 AI(Agentic AI)' 기술이 적용된다. 플랫폼은 연구 데이터의 외부 유출을 방지하기 위해 지투지바이오 내부 연구 환경에서 운영될 예정이다.
지투지바이오는 2년 안에 플랫폼 구축을 마치고 실제 연구 업무에 투입할 계획이다. AI 도입을 통해 장기지속형 제형과 공정 개발 속도를 기존보다 2배 이상 높이고 관련 비용을 50% 이상 줄이는 것을 목표로 제시했다.
연구원 1명이 동시에 수행할 수 있는 프로젝트 수도 최대 4개로 확대한다는 목표다. 향후 위탁개발생산(CDMO) 사업에서 제형 설계와 공정 개발 업무에도 플랫폼을 활용할 예정이다. 다만 속도와 비용 절감 폭, 연구원별 프로젝트 수행 건수는 플랫폼 구축 이후 검증이 필요한 회사 측 목표치다.
스파이더코어는 한국과학기술원(KAIST)에서 AI를 연구한 인력들이 설립한 기업이다. 회사에 따르면 스파이더코어는 글로벌 제약사 노보 노디스크의 파트너링 기업과 엔비디아 인셉션 프로그램 참여 기업으로 각각 선정됐다.
스파이더코어는 이번 사업에서 연구 논문 분석과 실험 설계, 제형·공정 조건 탐색을 지원하는 AI 에이전트를 개발한다. 기존 AI 신약 개발이 초기 후보물질 발굴에 주로 활용됐다면 이번 플랫폼은 제형 개발과 생산공정 분석 단계에 AI를 적용하는 데 초점을 맞췄다.
전교중 지투지바이오 사장은 "2년 안에 플랫폼을 실제 연구에 투입해 개발 속도를 2배 이상 높이고 비용을 50% 이상 절감하는 것이 목표"라며 "CDMO 사업에도 활용할 계획"이라고 말했다.
이기원 스파이더코어 대표는 "예측 모델을 제공하는 데 그치지 않고 논문 분석과 실험 설계를 수행하는 AI 에이전트를 지투지바이오의 연구 환경에 구축하는 것이 목표"라고 설명했다.
이희용 지투지바이오 대표는 "장기지속형 주사제는 개발 변수가 많고 실험 주기가 길다"며 "축적된 데이터를 학습한 AI를 활용해 후보물질별 제형과 공정 개발 방향을 사전에 검토할 계획"이라고 말했다.
양사는 플랫폼 구축과 실제 연구 적용을 거쳐 장기지속형 주사제 R&D와 CDMO 사업에서 AI 전환(AX) 적용 범위를 확대할 예정이다.
dconnect@newspim.com