'GLC' 첫 전기차 '디 올-뉴 벤츠 일렉트릭 GLC' 사전 계약 1000건 돌파

AI 핵심 요약beta
- 메르세데스-벤츠코리아가 21일 전기 GLC 사전계약 1000건 돌파를 밝혔다.
- 첫 전기 GLC에 전기차 전용 아키텍처 MB.EA를 최초 적용했다.
- 올해 4분기 인도 시작·내년 상반기 GLC 400 출시 예정이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 메르세데스-벤츠코리아는 9일부터 시작한 글로벌 베스트셀러 'GLC'의 첫 번째 전기 모델 '디 올-뉴 메르세데스-벤츠 일렉트릭 GLC(The all-new Mercedes-Benz electric GLC)'의 사전 계약이 20일 기준, 1000건을 돌파했다고 21일 밝혔다.
이 차량은 메르세데스-벤츠의 첫 번째 GLC 전기 모델로, 전기차 전용 아키텍처인 MB.EA(Mercedes-Benz Electric Architecture)를 최초로 적용했다.
국내에서 판매되는 모델은 ▲GLC 300 4MATIC AMG 라인 일렉트릭 ▲GLC 300 4MATIC AMG 라인+ 일렉트릭의 2종 '론치 에디션'으로, 올해 4분기부터 고객 인도가 시작될 예정이다. 두 모델의 가격은 각각 9000만 원과 9480만 원이다.
추가로 ▲GLC 400 4MATIC 일렉트릭은 내년 상반기 출시될 계획이다.
사전 계약은 전국 65개 메르세데스-벤츠 공식 전시장에서 진행할 수 있으며, 공식 홈페이지를 통해 차량 상담 신청도 가능하다.
peoplekim@newspim.com