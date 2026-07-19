쿠팡, 인천 물류센터 화재 현장에 구호물품·식사 지원

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 19일 인천 석남동 물류센터 화재 후 주민과 소방대원 긴급 지원에 나섰다.
- 대피소 주민에게 매트리스·식사·생필품을 제공하고 추가 구호물품 200세트를 인근 물류시설에 비축했다.
- 소방대원에게도 생필품과 간식·음료를 실시간 지원하며 관계기관과 협의해 물품 지원을 이어가겠다고 밝혔다.
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대피 주민 대상 아침·점심·저녁 식사 제공 예정
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 인천 석남동 쿠팡 물류센터 화재와 관련해 쿠팡이 지역 주민과 소방대원을 대상으로 긴급 지원에 나섰다.
쿠팡은 19일 화재 발생으로 지역 주민 대피소가 마련된 인천 신현초등학교에 전날 저녁부터 구호물품을 지원하고 있다고 밝혔다.
쿠팡은 대피소에 매트리스 100개와 속옷 100여점, 물, 화장지와 티슈 수백개, 컵라면 500개 등을 전달했다. 이날 아침부터는 대피소 주민들에게 점심과 저녁 등 식사도 제공할 예정이다.
추가 지원을 위한 구호물품도 현장 인근에 비축했다. 쿠팡은 긴급 구호거점인 세종 풀필먼트센터에서 18일 밤 구호물품 200세트를 대피소 인근 쿠팡 물류시설로 옮겼다. 해당 물품은 차렵이불, 베개, 수건, 양말, 압축 물티슈, 치약, 칫솔, 비누, 접이식 3단 매트리스 등으로 구성됐다.
쿠팡은 대피소에 임시로 머무는 주민들이 겪을 수 있는 위생, 보온, 수면 불편을 줄이는 데 초점을 맞췄으며, 추가 물품이 필요할 경우 즉시 보급한다는 방침이다.
화재 현장에 투입된 소방대원 지원도 병행하고 있다. 쿠팡은 화재 발생 당일부터 현장에 상주하는 소방대원들을 위해 칫솔과 충전기 등 생필품, 간식, 음료 등을 실시간으로 지원하고 있다.
쿠팡은 인천 서해구청 등 관계기관과 협의해 현장에 필요한 물품을 지속적으로 지원할 계획이다.
앞서 정종철 쿠팡풀필먼트서비스 대표는 입장문을 통해 "소방관들의 안전을 최우선으로 삼아 현장 소방활동을 적극 지원하고 관계 당국 조사에도 협조하겠다"며 "화재로 어려움을 겪고 있는 지역 주민에 대한 지원도 적극 진행하겠다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com