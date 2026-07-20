교보증권, DX·보안 인턴 모집

AI 핵심 요약beta
- 교보증권은 20일 디지털전환·보안 강화를 위해 2026년 하반기 채용연계형 인턴을 모집한다고 밝혔다
- 모집 부문은 디지털지원본부와 정보보호본부로 4년제 졸업자 및 졸업예정자를 대상으로 하며 장애인·취업지원대상자를 우대한다
- 인턴십은 8월 말부터 6주간 진행되며 수료자 대상 최종면접 후 정규직 채용을 결정하고, 지원서는 8월2일까지 온라인 접수한다
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올해 8월 2일까지 접수…6주 근무 후 정규직 선발
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 교보증권은 디지털 전환(DX) 가속화와 금융 보안 강화를 위해 2026년 하반기 채용연계형 인턴사원을 모집한다고 20일 밝혔다.
모집 부문은 디지털지원본부와 정보보호본부다. 선발된 인턴은 디지털 서비스 개발과 정보보호 관련 실무를 수행한다.
지원 대상은 4년제 대학 졸업자와 2027년 2월 졸업예정자 또는 이에 준하는 역량을 갖춘 지원자다. 장애인과 취업지원대상자는 우대한다.
채용 절차는 ▲서류전형 ▲필기시험 ▲실무면접 순으로 진행한다.
선발 인원은 오는 8월 말부터 약 6주간 인턴십에 참여한다. 인턴십 수료자를 대상으로 최종면접을 진행한 뒤 정규직 채용 여부를 결정할 예정이다.
지원서는 올해 8월 2일까지 교보증권 채용 홈페이지에서 온라인으로 접수한다. 세부 모집 요강도 해당 홈페이지에서 확인할 수 있다.
이경민 교보증권 인사지원실장은 "차세대 금융 기술과 보안 역량을 바탕으로 미래 금융 환경의 변화를 이끌 인재들의 관심과 지원을 기대한다"고 말했다.
dconnect@newspim.com