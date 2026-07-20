전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.20 (월)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

레버리지 규제 이어 종부세 손질까지…'8월 세제개편안' 주목

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 20일 이달 말 세제개편안 마련에 속도를 냈다
  • 레버리지 ETF 규제와 부동산 세제 개편 논의가 핵심이었다
  • 종부세는 주택 수보다 가액 기준 전환에 공감대가 형성됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 레버리지 ETF 첫 제동 이어 부동산 세제 개편 논의 본격화
배당세·ISA·종부세까지…'실수요·생산적 투자' 세제 윤곽 관심

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 규제에 이어 부동산 세제 개편 논의에도 속도를 내면서 이달 말 발표될 세제개편안에 관심이 집중되고 있다. 금융시장에서는 과도한 투기를 억제하고, 부동산시장에서는 실수요 중심의 과세체계를 마련하려는 움직임이 이어지면서 새 정부의 자산시장 정책 방향이 세제에 어떻게 담길지가 최대 관심사로 떠올랐다.

다만 최근 발표된 레버리지 규제와 부동산 세제 개편 방향이 이번 세제개편안에 그대로 반영될지는 아직 미지수다. 현재 정부는 자산시장 안정과 투자 활성화, 조세 형평 등을 종합적으로 고려해 최종안을 마련하겠다는 원론적인 입장을 밝히고 있다. 부동산 세제 개편안과 금융시장 규제 기조가 어느 수준까지 제도화될지가 이번 세제개편안의 핵심 관전 포인트가 될 전망이다.

[AI 일러스트=권지언 기자]

◆ AI 투자 열풍에 첫 브레이크…레버리지 규제 효과 관심

20일 정부에 따르면, 이번 세제개편안을 앞두고 정부는 금융시장과 부동산시장의 과열 요인을 점검하며 자산시장 전반의 정책 방향을 재정비하고 있다. 최근 발표된 레버리지 ETF 규제와 부동산 세제 개편 논의도 이 같은 정책 흐름의 연장선으로 해석된다.

정부가 가장 먼저 손을 댄 곳은 단일종목 레버리지 ETF 시장이다. 최근 AI 데이터센터 투자 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가 기대가 커지면서 삼성전자와 SK하이닉스를 추종하는 레버리지 상품으로 개인투자자의 자금이 대거 유입됐다. 한국거래소와 ETF CHECK에 의하면, 지난달 16일부터 이달 15일까지 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 ETF 16종에는 7조3000억원이 넘는 자금이 순유입됐다.

그러나 주가는 오히려 하락했다. 같은 기간 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 각각 24.3%와 19.5% 떨어졌고, 대표 레버리지 ETF는 45~48% 급락했다. 이 같은 손실 확대는 레버리지 ETF 특유의 '음의 복리효과' 때문이다. 하루 수익률을 두 배 추종하기 위해 매일 포트폴리오를 재조정하는 과정에서 변동성이 커질수록 손실이 기하급수적으로 커진다. 특히 리밸런싱(재조정)을 위한 기계적인 매매가 반복되면서 특정 종목의 변동성을 더욱 키울 수 있다는 우려도 제기돼 왔다.

금융당국은 AI 투자 기대감이 특정 종목 쏠림으로 이어지면서 코스피 전체 변동성까지 확대될 가능성을 우려하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 국내 증시에서 차지하는 비중이 절대적인 만큼, 개별 종목 문제가 시장 전체 위험으로 번질 수 있다는 판단이다.

[서울=뉴스핌] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일 서울 중구 은행연합회에서 열린 시장상황점검회의를 주재하며 발언하고 있다.[사진=재정경제부 ]

이에 정부는 지난 16일 재정경제부와 금융위원회, 한국은행, 금융감독원 등이 참여한 시장상황점검회의를 열고 단일종목 레버리지 ETF 관리 강화 방안을 발표했다.

우선 신규 단일종목 레버리지 ETF·상장지수증권(ETN) 상장을 잠정 중단하고 광고·이벤트성 마케팅을 전면 금지하기로 했다. 기본예탁금은 기존 1000만원에서 3000만원으로 상향하고, 최소 매매단위도 1주에서 20주로 확대한다. 유동성공급자(LP)의 괴리율 관리 의무와 투자자 교육도 대폭 강화하기로 했다.

금융당국은 내부 시뮬레이션 결과 현재 약 12조원 규모인 시장이 4조~5조원 수준까지 축소될 가능성이 있는 것으로 보고 있다.

다만 효과를 장담하기는 어렵다는 평가도 나온다. 신규 상장 중단은 기존 상품에는 영향을 주지 못하고, 기본예탁금 역시 자금 여력이 있는 투자자에게는 거래 제한 효과가 크지 않다는 분석이다. 최소 매매단위 확대는 거래 횟수는 줄일 수 있지만 레버리지 ETF의 음의 복리효과나 리밸런싱 구조 자체를 바꾸지는 못하고, LP 괴리율 관리 강화 역시 ETF 가격이 순자산가치(NAV)에서 크게 벗어나는 현상은 줄일 수 있으나 상품 구조상 발생하는 투자 손실까지 막기는 어렵다는 예상이 나온다.

시장에서는 국내 규제가 강화될수록 투자자금이 해외 단일종목 레버리지 ETF나 ETN, 파생상품 등으로 이동하는 '풍선효과'가 나타날 가능성도 제기한다. 반대로 지나친 규제가 국내 자본시장 경쟁력을 떨어뜨리고 해외 원정투자를 늘릴 수 있다는 우려도 나온다.

이번 대책은 AI 산업 육성 기조를 유지하면서도 투자 과열과 시장 왜곡은 차단하겠다는 정부의 정책 방향을 보여준다는 평가다. AI 반도체 등 미래 성장산업에 대한 투자 자체를 위축시키기보다 과도한 레버리지 투자와 단기 투기 수요를 억제해 시장 안정성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 다만 이미 유입된 자금과 기존 상품의 리밸런싱 거래까지 통제하기는 어려운 만큼, 이번 조치가 시장 변동성을 얼마나 낮출 수 있을지는 추가로 지켜봐야 한다는 분석도 나온다.

이억원 금융위 위원장은 지난 16일 "단일종목 레버리지 ETF 도입 당시에는 해외 시장에 있는 고위험 상품 수요를 제도권으로 흡수해 투명하게 관리하고 투자자를 보호하려는 목적이 있었다"면서도 "해당 상품은 단기 고위험 투자 성격이 짙은 만큼, 리스크 관리와 투자자 유의사항 안내를 대폭 강화해 나가겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이억원 금융위원장이 16일 오후 서울 중구 은행회관에서 열리는 거시경제·금융현안 간담회(F4 회의)에 참석하고 있다. 2026.07.16 khwphoto@newspim.com

◆ 종부세 '주택 수→가액' 공감대…보유세 속도는 이견

금융시장 규제와 함께 부동산 세제 개편 논의도 속도를 내고 있다. 재경부가 지난 16일 개최한 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'에서는 종합부동산세 과세 기준을 현행 주택 수 중심에서 보유가액 중심으로 바꿔야 한다는 데 전문가들의 공감대가 형성됐다. 초고가 주택 한 채보다 상대적으로 저가인 여러 채를 보유한 사람이 더 많은 세금을 내는 현행 구조가 과세 형평성에 맞지 않는다는 지적이다.

토론회에서는 실거주 여부를 세제에 적극 반영해야 한다는 의견도 이어졌다. 비거주 주택의 보유세 부담은 높이되 실제 거주하는 주택은 유지하거나 일부 완화하고, 지방 주택에는 1주택 특례를 보다 유연하게 적용하는 방안 등이 제시됐다.

1세대 1주택자에게 적용되는 종부세와 양도세 공제 제도도 수술대에 올랐다. 현행 종부세는 고령자 공제와 장기보유 공제를 합쳐 산출세액의 최대 80%까지 감면한다. 그러나 실제 거주 여부와 관계없이 장기간 보유하기만 해도 공제를 받을 수 있어 '똘똘한 한 채' 현상을 심화시킨다는 비판이 제기됐다.

양도세 역시 12억원 비과세와 최대 80% 장기보유특별공제가 중복 적용되면서 1주택자와 다주택자의 실효세율 격차가 지나치게 커졌다는 지적이 나왔다. 이에 따라 장기보유특별공제를 보유기간이 아닌 실거주기간 중심으로 개편하거나 공제 대신 납부유예 제도를 활용하는 방안 등이 제안됐다.

다만 보유세를 어느 수준까지, 얼마나 빠르게 높일지를 놓고는 의견이 엇갈렸다. 일부 전문가들은 국내 부동산 가치 대비 보유세 실효세율이 주요 선진국보다 낮다며 종부세뿐 아니라 재산세까지 함께 강화해야 한다고 주장했다. 반면 급격한 보유세 인상은 매물잠김과 거래 감소, 임대료 전가 등 부작용을 낳을 수 있다며 공정시장가액비율을 단계적으로 조정하는 방식이 현실적이라는 의견도 제시됐다.

국제비교를 둘러싼 해석도 달랐다. 국내총생산(GDP) 대비 보유세 부담은 경제협력개발기구(OECD) 평균보다 높지만, 부동산 가치 대비 실효세율은 OECD 평균의 절반 수준에 불과하다는 분석이 제시되면서 어떤 지표를 기준으로 삼느냐에 따라 평가가 달라질 수 있다는 설명이다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일 오전 서울 중구 은행회관에서 열린 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.16 jk31@newspim.com

◆ 8월 세제개편안 주목… '실수요·생산적 투자' 시험대

정부가 최근 금융상품 규제와 부동산 세제, 자본시장 세제를 동시에 손보는 것은 자산시장의 자금 흐름을 생산적 투자 중심으로 재편하려는 시도라는 분석이 나온다. 시장에서는 이번 세제개편안이 새 정부의 자산시장 철학을 보여주는 첫 종합 패키지가 될 것으로 보고 있다.

부동산 분야에서는 종부세 과세기준과 장기보유특별공제, 양도세 개편 여부가 핵심 관전 포인트다. 금융 분야에서는 배당소득 분리과세와 개인종합자산관리계좌(ISA) 세제 지원 확대, 상장주식 평가제도 개선, 기업 투자 세액공제 등이 주요 관심사로 꼽힌다.

다만 정부가 토론회에서 제시된 의견을 이번 세제개편안에 모두 담을 가능성은 크지 않다. 종부세를 주택 수에서 가액 기준으로 전환하는 방향에는 공감대가 형성됐지만, 1주택 공제를 어느 수준까지 손질할지와 보유세를 얼마나 빠르게 높일지를 놓고는 전문가들 사이에서도 견해차가 적지 않기 때문이다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

정부도 속도 조절 가능성을 열어두고 있다. 구윤철 부총리 겸 재경부 장관은 보유세와 거래세 조정의 방향과 시기, 속도는 부동산시장에 미칠 영향과 과세 형평 등을 종합적으로 고려해 결정하겠다는 입장을 밝혔다. 시장 안정을 해치지 않으면서 실수요 보호와 조세 형평이라는 두 목표를 함께 달성해야 하는 만큼, 토론회에서 제시된 다양한 제안이 이번 세제개편안에 모두 담기기보다는 단계적인 제도 개선 방향이 제시될 가능성에 무게가 실린다.

이번 세제개편안은 레버리지 ETF 규제와 부동산 세제 개편 논의로 드러난 정부의 자산시장 정책 방향이 실제 세법으로 이어질지를 가늠하는 첫 시험대가 될 전망이다. 금융시장에서는 투기 억제와 투자자 보호를, 부동산시장에서는 실수요 중심 과세와 거래 활성화를, 자본시장에서는 장기투자 유인을 각각 어떻게 제도화할지가 이번 개편안의 핵심 관전 포인트가 될 것으로 보인다.

구 부총리는 이날 확대간부회의에서 "앞으로 예정된 부동산 대토론회와 세제개편안 발표 등 주요 일정을 철저히 준비해 국민의 입장에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 내는 데 역량을 집중해야 한다"고 강조했다.

rang@newspim.com

[관련기사]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
스페인, 아르헨 꺾고 월드컵 우승 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '무적함대' 스페인이 '축구의 신' 리오넬 메시를 울리며 세계 축구 정상을 탈환했다. 스페인은 20일(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 결승전에서 연장 후반 1분에 터진 페란 토레스의 결승골로 아르헨티나를 1-0으로 꺾었다. 스페인은 2010 남아공 월드컵 이후 16년 만에 사상 두 번째 월드컵 우승을 달성하며 역대 7번째로 월드컵 2회 이상 우승국 반열에 올랐다. 반면 디펜딩 챔피언 아르헨티나는 타이틀 방어에 실패했다. 메시의 통산 6번째이자, 사실상 그의 월드컵 '라스트 댄스'도 눈물로 막을 내렸다. 스페인은 여자 월드컵(2023년 우승)과 남자 월드컵 우승 트로피를 모두 보유하는 최초의 국가가 됐다. 유럽의 역대 우승 횟수는 13회로 늘었다. 남미는 10회다. 스페인은 우승 상금 5000만 달러(약 745억원), 아르헨티나는 3300만 달러를 받는다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나의 리오넬 메시가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 허용하자 아쉬운 표정을 짓고있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 경기 초반부터 양 팀은 강력한 압박과 정교한 빌드업으로 맞붙었다. 전반 5분 스페인의 '19세 초신성' 라민 야말이 다니 올모와 패스를 주고받은 뒤 왼발 슈팅으로 포문을 열었으나 에밀리아노 마르티네스 골키퍼의 선방에 막혔다. 아르헨티나도 곧바로 메시의 배후 침투로 반격했으나, 우나이 시몬 골키퍼가 빠르게 뛰어나와 공을 걷어냈다. 이후 주도권은 서서히 스페인 쪽으로 넘어갔다. 스페인은 유기적인 패스 워크와 즉각적인 전방 압박으로 아르헨티나를 몰아붙였다. 아르헨티나는 전반 44분 핵심 수비수 리산드로 마르티네스가 허벅지 부상으로 쓰러져 니콜라스 오타멘디와 교체되는 악재까지 맞았다. 아르헨티나는 전반 동안 단 1개의 슈팅도 기록하지 못했다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 허용하자 낙심하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 월드컵 역사상 최초로 열린 대규모 하프타임 쇼에서는 마돈나에 이어 한국의 방탄소년단(BTS)이 등장해 인기곡 '다이너마이트'를 부르며 전 세계 팬들을 열광시켰다. 저스틴 비버와 샤키라의 공연까지 이어지며 축제 분위기를 고조시켰다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=그룹 방탄소년단(BTS)가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 하프타임 쇼에서 공연을 펼치고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 후반전에도 스페인의 공세는 계속됐다. 아르헨티나는 후반 시작과 함께 미드필더 니코 곤살레스를 빼고 레안드로 파레데스를 투입하며 중원 싸움을 걸었다. 하지만 로드리를 중심으로 한 스페인의 정교한 빌드업을 제어하지 못했다. 스페인은 후반 17분 미켈 오야르사발과 파비안 루이스 대신 페란 토레스와 페드리를 투입해 공격을 강화했다. 후반 22분 야말의 크로스에 이은 토레스의 헤더와 후반 32분 파우 쿠바르시의 강력한 중거리 슈팅 등 결정적인 기회가 이어졌으나, 모두 아르헨티나의 마르티네스 골키퍼 선방에 걸렸다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인의 페란 토레스가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 결승골을 터뜨리고 환호하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 정규시간 종료 직전 큰 변수가 발생했다. 후반 추가시간 아르헨티나의 핵심 미드필더 엔소 페르난데스가 쿠바르시에게 거친 반칙을 범해 경고 누적으로 퇴장당했다. 아르헨티나는 수적 열세에 처했다. 이어진 프리킥 상황에서 야말의 날카로운 슈팅마저 마르티네스 골키퍼가 몸을 날려 막아내며 경기는 0의 균형을 깨지 못한 채 연장전으로 돌입했다. 전·후반 90분 동안 슈팅 수 14대0이 말해주듯 스페인이 일방적으로 압도한 흐름이었다. 연장전에서도 스페인의 공세가 이어졌다. 연장 전반 6분 니코 윌리엄스가 골망을 흔들었으나, 앞선 과정에서 미켈 메리노의 반칙이 선언돼 득점이 취소됐다. 아르헨티나는 공격수 훌리안 알바레스를 빼고 수비수 마르코스 세네시를 투입하며 대놓고 승부차기를 노리는 수비 전략으로 버텼다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=라민 야말 등 스페인 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 넣은 페란 토레스를 끌어 안고 기뻐하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 철통같던 아르헨티나의 방어벽은 연장 후반 시작과 동시에 무너졌다. 연장 후반 1분 페드로 포로가 오른쪽에서 길게 올린 크로스를 윌리엄스가 문전에서 헤더 백패스로 연결했다. 뒤에서 문전으로 쇄도하던 토레스가 이를 강력한 왼발 슈팅으로 연결해 아르헨티나 골문 상단을 꿰뚫었다. 대회 내내 이어진 마르티네스 골키퍼의 선방 쇼를 끝내는 한 방이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 넣은 페란 토레스와 기쁨을 나누고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나를 꺾고 우승한 스페인의 로드리가 20일(한국시간) 월드컵 우승 트로피를 들어 올리며 동료들과 환호하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 시상식에서 박수를 보내고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 실점한 아르헨티나는 뒤늦게 반격에 나섰다. 연장 후반 12분 메시가 페널티 박스 바깥에서 아르헨티나의 경기 첫 번째 슈팅을 날렸으나 메리노의 얼굴에 맞고 굴절됐다. 연장 후반 막판 코너킥 상황에서는 흘러나온 공을 줄리아노 시메오네가 페널티 박스 중앙에서 결정적인 오른발 슈팅으로 연결했으나 골대 위로 벗어났다. 수적 열세를 극복하지 못한 아르헨티나는 끝내 동점골을 터뜨리지 못했다. 이번 대회 월드컵 결승 무대에 오른 역대 최고령 필드 플레이어 기록을 메시가 39세 25일로 새로 썼다. 스웨덴의 군나르 그렌이 보유한 종전 기록 37세 241일을 경신했다. 야말은 쿠바르시(이상 19세)와 함께 20세 미만 월드컵 최다 7경기 출전 타이기록을 세웠다. 이 기록을 단독으로 보유했던 음바페와 동률이다. psoq1337@newspim.com 2026-07-20 07:14
사진
신진서, AI 카타고에 첫 패배 안기다 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 세계 최강 프로기사 신진서 9단이 인공지능(AI) 카타고의 벽을 넘었다. 신진서는 19일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 쎈수학·한경 기신전 2국에서 바둑 AI 카타고를 상대로 290수 만에 흑 4집 반 승리를 거뒀다. [서울=뉴스핌] 생성형 AI가 제작한 AI '카타고(KataGo)'와 신진서 9단 기신전(棋神戰) 3번기 일러스트. [그래픽:CHAT GPT] 이로써 신진서는 지난 17일 1국 패배를 설욕하고 승부를 1승 1패 원점으로 돌렸다. 최종 승자는 3국에서 가려진다. 이번 승리는 2점 접바둑으로 치러졌지만 의미가 작지 않다. 신진서는 현존 최고 성능의 바둑 AI로 평가받는 카타고를 공식 대국에서 꺾은 첫 프로기사가 됐다. 카타고는 그동안 프로기사들과의 연습 대국에서 2점 핸디캡을 주고도 압도적인 모습을 보여왔다. 3점으로 버티는 기사도 많지 않았고, 4점을 놓고도 패하는 사례가 있었다. 신진서는 이날 초반부터 두텁게 판을 짜며 자신이 준비한 흐름으로 대국을 끌고 갔다. 신진서는 160수까지 우세를 유지하며 안정적으로 판을 운영했다. 카타고는 중앙에서 전투를 걸며 반격을 시도했지만, 신진서는 침착하게 대응했다. 승부처에서도 흔들리지 않았다. 신진서는 192수와 194수로 카타고를 압박하며 다시 흐름을 가져왔다. 이후 카타고가 재차 중앙에서 변화를 만들었지만, 신진서는 자신의 구상을 지키며 끝내 리드를 내주지 않았다. 10년 전 이세돌 9단은 알파고와 호선 대국에서 역사적인 1승(4패)을 거뒀다. 이후 AI의 기력이 비약적으로 발전한 상황에서 나온 신진서의 2점 접바둑 승리도 인간 기사에게 의미 있는 성과로 평가된다. 신진서는 이번 대국 승리로 승리 수당 5000만원도 확보했다. 대국은 3번기로 진행되며, 신진서가 2승 이상을 거두면 부상으로 제네시스 G90을 받는다. football1229@newspim.com 2026-07-19 15:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동