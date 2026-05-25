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[뉴스핌 여론조사] 대구 정당 지지도, 민주당 35.5% 국민의힘 41.9%

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AI 핵심 요약

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  • 대구지역 정당 지지도 조사에서 22~23일 국민의힘 41.9%, 민주당 35.5%로 6.4%p 격차를 보였다.
  • 조국혁신당 4.5%, 개혁신당 4.0%, 진보당 2.4%였고 무당층은 9.5%로 집계됐다.
  • 민주당은 40·50대에서, 국민의힘은 20·30·60·70대와 남성층에서 강세를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

뉴스핌·리얼미터 대구 지역 여론조사 결과
조국혁신당 4.5%·개혁신당 4.0%·진보당 2.4%
민주당 40·50대 강세…국힘 20·30·60·70대 앞서

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 9일 앞으로 다가온 가운데 대구지역 더불어민주당과 국민의힘의 지지율 격차가 6.4%포인트(p)인 것으로 25일 조사됐다.

종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 22~23일 대구 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사 결과 민주당 35.5%, 국민의힘 41.9%였다. 양당 지지율 격차는 오차범위(±3.5%p) 안이다.

◆민주당 40·50대 강세…국민의힘 20·30·60·70대 크게 앞서   

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-9

이어 조국혁신당 4.5%, 개혁신당 4.0%, 진보당 2.4% 순이다. '기타 정당' 2.2%, '없음' 6.1%, '잘 모름' 3.4%로 무당층은 9.5%였다.

리얼미터 측은 "전통적인 보수 강세 지역인 대구에서 국민의힘이 우위를 유지했지만 민주당 역시 30% 중반대 지지율을 기록하며 격차를 좁힌 모습"이라고 분석했다.

지역별로는 ▲달서구·달성군 민주당 36.6%, 국민의힘 44.5% ▲북구·동구·군위군 민주당 34.1% 국민의힘 42.0% ▲중구·서구·남구·수성구 민주당 35.9%, 국민의힘 39.2%다.

연령별로는 ▲18~29살 민주당 21.5%, 국민의힘 46.7% ▲30대 민주당 29.8%, 국민의힘 43.7% ▲40대 민주당 55.6%, 국민의힘 22.2% ▲50대 민주당 37.0%, 국민의힘 41.5% ▲60대 민주당 29.4%, 국민의힘 49.2% ▲70살 이상 민주당 37.8%, 국민의힘 47.6%다.

집권 여당인 민주당은 40·50대에서 강세를 보였으며, 제1야당인 국민의힘은 20·30·60·70대에서 지지세가 강했다. 

성별로는 ▲남성 민주당 32.4%, 국민의힘 45.0%로 국민의힘은 남성에서 앞섰고 ▲여성 민주당 38.5%, 국민의힘 38.9%로 여성에선 우열을 가리기 힘들었다.

이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심) 번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

seo00@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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