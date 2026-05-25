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2026.05.25 (월)
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FT "시진핑, 트럼프와 정상회담서 일본 '군사력 강화' 강력 비판"

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  • 시진핑이 24일 트럼프와 회담서 일본 재무장을 강하게 비판했다
  • 미국 측은 돌발 발언에 당황했고 최장 긴장 순간으로 봤다
  • 일본 방위비 증액을 둘러싼 미중일 안보 긴장이 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시진핑, 일본 방위비 증액 언급하며 격앙된 반응
미국 측 "사전 의제에도 없던 이슈"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 베이징 정상회담에서 일본의 군사력 강화, 이른바 '재무장(remilitarisation)'을 강하게 비판했다고 24일(현지시각) 파이낸셜타임스(FT)가 회담에 정통한 복수의 관계자들을 인용해 보도했다.

관계자들에 따르면 시 주석은 일본의 방위비 증액 문제를 언급하는 과정에서 이례적으로 격앙된 반응을 보였으며, 이는 미국 측 인사들에게도 충격을 준 장면이었다고 한다.

해당 사안은 회담 준비 과정에서 미·중 양측 논의에 포함되지 않았던 의제였던 것으로 알려졌다.

미국 당국자들은 시 주석의 발언 강도에 당황했으며, 일부 관계자들은 이를 이틀간 진행된 정상회담에서 가장 긴장감이 높았던 순간으로 평가했다고 전했다.

트럼프 대통령은 이에 대해 북한의 위협이 커지고 있는 만큼 일본이 보다 적극적인 안보 태세를 갖출 필요가 있다고 언급한 것으로 알려졌다. 다만 해당 발언에서 중국을 직접 언급했는지는 확인되지 않았다.

이번 논쟁은 일본이 최근 방위 정책을 재편하며 무기 수출 제한을 완화하고, 오랜 비핵·평화 원칙에 대한 해석을 유연하게 가져가는 흐름 속에서 발생했다. 이러한 변화는 중국의 반복적인 비판을 받아왔다.

◆ 동아시아 안보 재편 속 미·중·일 긴장 고조

이번 발언은 동아시아 안보 구도가 빠르게 재편되는 가운데 미·중 간 긴장이 심화되고 있음을 보여준다.

일본은 최근 방위백서에서 중국을 "최대의 전략적 도전"으로 규정하고 있으며, 대만 유사시 대응 가능성을 시사한 바 있다.

이러한 발언 이후 중국은 일본에 대한 외교적 항의와 함께 교역 제한, 여행 자제 권고 등 다양한 압박 조치를 이어왔다.

중국은 대만이 자국 영토의 일부라는 입장을 고수하며 무력 사용 가능성도 배제하지 않고 있다.

미중 정상회담 이후 트럼프 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 전화 통화를 갖고 인도·태평양 지역 안보 현안에 대해 긴밀히 소통하기로 합의했지만, 구체적인 내용은 공개되지 않았다.

한편 미국 고위 당국자는 이번 회담에서 중국 측에 일본 내 미군 주둔 규모를 재차 상기시켰다고 밝혔다. 트럼프 대통령 역시 다카이치 총리에 대한 존중과 개인적 관계를 강조한 것으로 전해졌다.

FT는 별도 보도를 통해 일본 내에서는 미국의 정책 불확실성과 관세 조치, 그리고 역내 억지력 유지 여부에 대한 우려가 커지고 있다고 전했다.

중국 대사관은 시 주석의 발언에 대해 직접적인 언급은 피했지만, 일본의 "우익 세력"이 지역 안정을 훼손하고 있다고 비판했다. 일본 정부는 관련 논평 요청에 응하지 않았다.

지난해 10월 경주 APEC에서 만나 악수를 나누고 있는 시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리. [신화사=뉴스핌 특약]

kwonjiun@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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