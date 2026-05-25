[6·3지선 인터뷰] "시민이 주인되는 대전"…허태정 이유있는 재도전

뉴스핌 단독 인터뷰..."민생·시민주권 회복"

개인 복귀전 아닌 시민 중심 대전 위해 나서

청년정책 등 공약 제시...중도보수 확장 자신

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 대전시장 선거가 전국적인 격전지로 관심이 집중되고 있다. 이런 가운데 4년 만의 재도전에 나선 허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 민생 회복과 시민주권 회복을 전면에 내세워 주목을 받고 있다.

허태정 후보는 이번 선거를 "민생 회복과 시민주권 회복의 선거"라고 규정하면서 2022년 지방선거 패배 이후 보낸 4년에 대해 "침묵이 아니라 준비의 시간이었다"고 역설했다. 그는 시장직에서 물러난 뒤 골목과 시장, 시민 곁에서 대전 시정의 부족한 부분을 다시 살폈다고 설명했다.

제9회 전국동시지방선거는 이재명 정부 출범 이후 첫 지방선거라는 정치적 의미를 더한다. 여기에 대전은 그동안 역대 선거마다 정권 향배를 가늠하는 '캐스팅보트' 역할을 해온만큼 '충청 정치'의 상징성도 커 증앙 정치권의 시선이 집중되고 있는 상황이다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 종합뉴스통신사 <뉴스핌>과 인터뷰하고 있다. 2026.05.25 nn0416@newspim.com

허태정 민주당 대전시장 후보는 민생 중심 시정과 안정적 행정 경험을 앞세워 중도층 확장 가능성에 자신감을 드러냈다. 그는 유성구청장 재선과 대전시장 재임 경험을 강점으로 제시하며 민생, 청년, 지역경제 회복을 핵심 기조로 내세웠다. 허 후보는 행정통합과 지역화폐, 청년정책, 민선8기 시정 평가 등을 두고 선명한 입장을 밝히며 야당 후보와의 차별성을 보였다.

<뉴스핌>은 최근 대전 중구 대전천서로 선거캠프에서 허태정 대전시장 후보와 만나 중앙정치, 온통대전 2.0, 대전시장 후보자 TV토론, 행정통합, 민선 8기 이장우 시정 평가 등에 대한 의견을 듣고 허 후보가 이번 지방선거 재출마에 나선 이유와 의미에 대해 대담을 나눴다.

다음은 허태정 후보와의 일문일답이다.

- 4년 만에 또 대전시장 선거에 나섰는데 왜 다시 허태정을 강조하나

▲ 지난 4년은 머무는 정체가 아닌 준비의 시간으로 의미가 있다. 시장이 아닌 시민의 시각에서 골목과 시장, 시민들 곁에서 시장 시절에 무엇이 부족했는지 계속 되새겼다. 현장의 소통이 더 중요하다는 판단에 지금 대전에는 현장의 감각으로 민생을 책임지고 이재명 정부와 함께 대전 숙원사업을 해결할 사람이 필요한 시점이라고 본다. 이에 유성구청장 재선과 대전시장 경험, 민선 7기 공약이행 평가 전국 특광역시 1위 경험을 바탕으로 민생 회복과 시민주권 회복을 실현에 나서겠다.

- 민주당의 거센 바람도 감지되는데 현재 시점 선거 흐름을 어떻게 보나

▲ 거대한 정치 흐름은 분명히 존재할 수 있다고 본다. 다만 2018년 지방선거 당시 민주당이 대세였던 당시 흐름이 이번에도 그대로 재현될 것이라고 낙관하기에는 쉽지 않을 수도 있다. 그때와 지금의 정치 지형은 완전히 다르다. 이제는 정당 간판이나 기존 정치적 명성만으로 선택받는 시대와는 다르다고 생각한다.

시민들은 누가 실제로 민생을 챙기고 안정적으로 시정을 운영할 수 있는지를 더 중요하게 따진다. 이에 중앙 정치 흐름이나 민주당 분위기에 기댈 생각은 전혀 없다. 선거는 끝까지 긴장하고 겸손해야 하는 과정이다. 시민들은 누가 더 준비됐고 시민 삶을 책임 있게 이끌 수 있는지를 인물과 정책, 비전을 보고 판단할 것으로 생각한다.

- 준비된 후보로 내세울 강점과 경쟁력은 무엇인가

▲ (다른 후보와 비교해) 상대적으로 특정 지역이나 연령층에 대한 편중이 적은 편이다. 중도층과 중도보수 성향 시민들의 지지율이 다른 민주당 후보들보다 좋은 편이라는 생각이다. 온화하다는 개인적인 이미지 영향도 있는 것 같다. 최근에는 70대 이상에서도 지지 흐름이 있다는 분석도 있다. 정치 입문 이후 20년 넘게 맺어온 인연들이 지역사회에 자리 잡았고 과거 민주당의 지지층도 고령층으로 넓어지는 양상이라고 본다.

- 사전 녹화한 대전시장 후보자 TV토론은 어떻게 임했나

▲ 요즘 시민들은 지성적 사고력이 뛰어나다. 그만큼 유권자들은 똑똑하다. 과거처럼 서로 공격하는 네거티브 토론은 통하지 않는다. 순간적으로는 이른바 '사이다'처럼 속이 시원해 질 수 있지만 상대를 비난하는 언사를 그대로 받아들이는 시대가 아니다. 시민들은 '대전을 무엇으로 먹여 살릴 것인가', '도시를 어떻게 바꿀 것인가'를 중점적으로 본다. 그래서 토론 때마다 흥분하지 않고 정책과 비전을 설명하려고 한다. 토론회는 상대 후보와 싸우는 자리가 아니라 대전시민과 토의하고 논의하는 자리라는 마음으로 임하고 있다.

- 핵심 공약인 '온통대전 2.0'과 청년 공약은 무엇인가

▲ 온통대전 2.0은 단순 지역화폐가 아니라 지역경제 순환 플랫폼 개념이다. 청년문화바우처, 교통비, 복지포인트 등을 하나의 플랫폼으로 연결해 시민 소비가 지역경제 순환으로 이어지게 하겠다.

청년정책도 대전 시정에 있어서 비중이 적지 않고 중요한 부분이다. 대전에서 공부한 청년이 대전에서 일하고 가정을 꾸릴 수 있도록 해야 한다. AI, 방산, 반도체, 바이오 산업을 육성해 양질의 일자리를 만들고 역세권 중심으로 청년주택을 5000세대 공급을 통해 젊은 층의 주거 부담을 줄이겠다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 허태정 대전시장 후보가 20일 대전 중구 대전천서로 선거사무소에서 뉴스핌과 인터뷰하고 있다. 그는 시장직에서 물러난 뒤 골목과 시장, 시민 곁에서 대전 시정의 부족한 부분을 다시 살폈다고 밝혔다. 2026.05.17 nn0416@newspim.com

- 민선 8기 이장우 시정은 어떻게 평가하나

▲ 민선 8기 4년은 시민이 빠진 시정이었다는 판단이다. 0시축제 등의 대형 행사에 막대한 예산을 쏟는 동안 골목상권과 소상공인들은 상대적으로 큰 어려움을 겪었다. 지역화폐에 대한 시민 요구도 컸지만 결국 조기에 종료됐다. 시민을 위한 시정이었는지 아니면 시장 개인을 위한 시정이었는지에 대해 시민들이 판단할 것이라고 생각한다.

시정 운영 방식도 지나치게 일방적이었다는 지적이 많았다. 정책 방향에 대해 설명하고 시민 의견 소통보다 일방적으로 밀어붙인다는 인상이 강했다. 시장은 시민 위에 군림하는 자리가 아니다. 언제나 시민과 함께 도시의 미래 비전을 이뤄나가야 하는 자리라고 생각한다.

- 염홍철·권선택 전 시장이 선거에 과도하게 개입한다는 비판도 있는데

▲ 전임 시장들과는 오랫동안 대전의 미래를 함께 고민해온 관계다. 대전시정을 운영했던 경험이 있고 도시 발전 과정에서 어떤 선택이 필요했는지를 잘 알고 있을 것으로 보기 때문이다. 정치 일선에서 물러났다고 해서 경험과 지혜가 사라지는 것은 아니다라고 생각한다. 이에 현직 정치인일수록 전임자들의 경험을 경청할 필요가 있다고 본다. 밖에서 보는 시각이 더 정확할 때도 있다. 개인적으로도 중요한 현안이나 시정 방향과 관련해 좋은 의견이 있으면 조언을 듣고 있다. 그것을 단순히 정치 개입이라고만 보는 것은 조금 과도한 해석이라는 생각이다.

전임 시장들 역시 모두 대전의 미래에 대한 위기의식이 있다. 지금 시정이 시민 삶과 민생보다는 보여주기식 사업과 일방통행 행정으로 흐르고 있다는 문제의식인 것으로 안다. "더 이상 지금 방식으로는 안 된다", "대전시정이 다시 시민 중심으로 돌아가야 한다"는 견해를 여러 번 전해주기도 했다. 지원에 나선 이유도 개인적인 정치 관계이기보다 다음 대전시정은 보다 안정적이고 시민과 소통하는 방향으로 가야 한다는 공감대가 있기 때문이라고 생각한다. 이는 특정 정치인의 이해관계가 아닌 대전의 미래가 어디로 가야 하느냐는 공감의 문제라고 본다.

- 시민들에게 전하고 싶은 말이 있다면

▲ 지난 4년 동안 절치부심하면서 더 단단해졌고 더 간절해졌다. 대전은 다시 시민이 주인이 되는 도시가 돼야 한다. 청년이 떠나지 않고 소상공인이 살고 시민이 행정의 중심이 되는 도시를 만들겠다. 이번 지방선거는 허태정 개인의 복귀전이 아니다. 시민의 민생과 시민주권을 회복하는 중요한 선거라는 판단에 시민을 위해 끝까지 최선을 다하겠다.

gyun507@newspim.com