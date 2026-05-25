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박근혜 대전 등판에 보수층 '들썩'…"이장우에게 다시 맡겨달라"

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AI 핵심 요약

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  • 박근혜 전 대통령이 25일 이장우 후보를 공개 지원했다.
  • 대전 선거사무소에 지지자 1000여 명이 몰렸다.
  • 지역 정치권은 보수층 결집 신호로 해석했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"오랜 세월 함께한 동지"…박근혜, 이장우 공개 지원
"당이 똘똘 뭉쳐야" 보수 결집 메시지
20년 만의 대전 방문에 막판 판세 변수 부상

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 박근혜 전 대통령이 25일 국민의힘 이장우 대전시장 후보 선거사무소를 찾아 공개 지원에 나서면서 대전 보수층 결집에 불을 지폈다. 박 전 대통령이 정치 일정 성격으로 대전을 찾은 것은 사실상 18년 만으로 평가되면서 지역 정치권의 이목이 집중됐다.

이날 오후 3시쯤 대전 서구 둔산동 이장우 후보 선거캠프 앞에는 박 전 대통령의 방문 소식이 알려지자 몇 시간 전부터 지지자와 시민 등 약 1000여 명이 캠프 앞으로 몰렸다. 현장에서는 "박근혜", "이장우"를 연호하는 함성이 이어지며 일대가 인파로 가득 찼다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 박근혜 전 대통령이 25일 국민의힘 이장우 대전시장 후보 선거사무소를 찾아 이 후보와 5개 구청장 후보들의 승리를 기원했다. 2026.05.25 nn0416@newspim.com

박 전 대통령은 캠프 도착 직후 이 후보와 별도로 마련된 회의실에서 비공개 대화를 나눴다. 이 자리에서 이 후보는 박 전 대통령에게 '서응(瑞應)'이라 적힌 족자를 전달했다. '서응'은 '상서로운 징조', '길한 기운이 응한다'는 의미를 담은 표현이다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-9

이 후보와 박 전 대통령의 인연은 2000년대 한나라당 시절까지 거슬러 올라간다. 이 후보는 오랜 기간 박 전 대통령과 발걸음을 맞춰온 대표적인 친박계 인사 중 한 명으로 꼽혀왔다.

박 전 대통령 역시 이날 공개 발언에서 두 사람의 관계를 직접 언급했다.

박 전 대통령은 기자들 앞에서 "이장우 대전시장은 저와 정말 오랜 세월 함께한 동지"라며 "아무리 어려운 일이 닥쳐도 흔들림 없이 한결같은 분"이라며 이 후보의 '의리'를 추켜세웠다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 박근혜 전 대통령이 25일 오후 이장우 국민의힘 대전시장 후보 선거사무소를 찾아 지방선거 승리를 기원했다. 사진은 박근혜 전 대통령이 이장우 후보 선거사무소에 들어오고 있는 모습. nn0416@newspim.com

이어 "대전 시민들께서도 이 시장님의 참모습을 잘 알고 계시리라 믿는다"며 "다시 한번 시민들을 위해 봉사할 수 있도록 좋은 결과가 있기를 바란다"고 말하며 지방선거 승리를 기원했다. 박 전 대통령은 대전 일정을 마친 뒤 곧바로 충남 공주로 이동해 김태흠 국민의힘 충남지사 후보 지원 유세에 나서는 등 충청권 보수 결집 행보를 이어갔다.

박 전 대통령이 현장을 떠난 이후에도 캠프 안팎에서는 지지자들의 환호가 이어졌다. 일부 참석자들은 "이장우"를 연달아 연호하며 선거 승리를 기원했다.

이장우 후보도 박 전 대통령 방문 배경에 대해 '신의'와 '의리'를 강조했다.

이 후보는 박 전 대통령 방문 직후 기자들과 만난 자리에서 "(박 전 대통령이) 저를 신의 있는 사람이라고 말씀하셨다"며 "아마 이장우 사무실로 오신 이유도 한결같이 신의를 지키고 의리가 있었던 인연 때문이지 않나 싶다"고 말했다.

25일 대전 서구에 위치한 이장우 대전시장 국민의힘 후보 선거사무소에 몰린 시민과 지지자들. [사진=이장우 후보 캠프] 2026.05.25 nn0416@newspim.com

이어 "박 전 대통령께서도 당이 똘똘 뭉쳐 하나가 되면 좋겠다고 말씀하셨다"며 "이번 선거가 보수 지지층 결집의 계기가 될 것으로 본다"고 밝혔다.

두 사람은 회의실에서 건강과 과거 인연에 대한 이야기도 나눈 것으로 전해졌다. 이 후보는 "아버지가 돌아가셨을 당시 박 전 대통령이 보내준 근조화환을 묘소까지 들고 갔던 이야기를 나누며 그간의 감사를 전했다"고 말했다.

또 박 전 대통령이 "선거사무소를 직접 찾은 건 18년 만"이라고 말했다는 후문도 공개했다. 이 후보는 "어려움을 겪을 때도 한번도 소홀한 마음이 없었기 때문에 (언제든) 오셔도 된다고 말씀드렸다"고 말했다. 

지역 정치권에서는 이번 방문을 단순한 격려 차원을 넘어 보수 진영 결집을 상징하는 메시지로 받아들이는 분위기다. 특히 최근 보수층 결집 분위기가 되살아나고 있는 상황에서 박 전 대통령이 직접 공개 지원에 나선 만큼 지방선거 막판 판세에도 적지 않은 영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다.

nn0416@newspim.com

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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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