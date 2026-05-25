박근혜, '어머니 고향' 옥천 찾아…보수 결집 메시지

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국힘 김영환·전상인 후보 지원…산업화·국가발전 비전 대화도

[옥천=뉴스핌] 백운학 기자 = 박근혜 전 대통령이 25일 어머니 고(故) 육영수 여사의 고향인 충북 옥천을 찾아 국민의힘 김영환 충북 지사 후보와 전상인 옥천 군수 후보 지원에 나섰다.

6·3 지방선거를 앞두고 보수 진영 결집 메시지를 낸 행보로 해석된다.

고 육영수 여사 생가 찾은 박근혜 전 대통령. [사진= 전상인 캠프] 2026.05.25 baek3413@newspim.com

박 전 대통령은 이날 오전 옥천 육영수 여사 생가를 방문해 방명록을 작성한 뒤 헌화·묵념했다.

이어 생가 곳곳을 둘러보며 육 여사의 나라 사랑 정신과 헌신을 기렸다.

현장에는 김영환 충북 지사 후보와 전상인 옥천 군수 후보를 비롯해 엄태영 국민의힘 충북도당 위원장, 박덕흠 국회 부의장, 유영하 의원 등 지역 정치권 인사들이 함께했고 지지자들과 주민들이 몰리며 일대가 붐볐다.

정치권에서는 이번 방문을 '상징성'과 '결집' 두 측면에서 해석하고 있다.

육 여사의 고향 방문을 통해 보수 지지층 결집을 도모하는 동시에 충북 지역 선거 판세에 힘을 싣는 메시지를 냈다는 것이다.

박근혜 전 대통령이 고 육영수 여사 생가를 방문한 자리에서 지지자들과 인사를 나누며 환한 미소를 짓고 있다.[ 사진=김영환 캠프] 2026.05.25 baek3413@newspim.com

박 전 대통령은 간담회와 오찬에서 "끝까지 최선을 다해 달라"는 취지의 격려를 전한 데 이어 "후보들이 약속을 지킨다는 믿음을 주면 국민이 선택할 것"이라고 말했다.

이날 오찬에서는 대한민국 산업화 과정과 국가 발전 방향을 둘러싼 대화도 이어졌다.

김영환 후보는 박정희 전 대통령의 경부고속도로 건설을 언급하며 "당시에는 '차도 없는데 무슨 고속도로냐'는 반대가 있었지만, 결과적으로 산업 구조를 바꾼 결정이었다"고 평가했다.

박 전 대통령은 이에 공감하며 "어려움이 있더라도 국민 신뢰를 하나하나 쌓아가는 것이 중요하다"며 "민심의 바로미터인 충북에서 중요한 역할을 해 달라"고 했다.

전상인 후보도 이날 "육영수 여사의 정신을 이어받아 군민이 행복한 옥천을 만들겠다"고 다짐했다.

baek3413@newspim.com