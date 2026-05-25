전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.25 (월)
KYD 디데이
전국 충북

속보

더보기

신용한 선대위 "대포폰·언론통제 주장은 허위"…김영환에 법적 대응

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 더불어민주당 신용한 충북지사 후보 선대위가 25일 김영환 후보의 대포폰·언론외압 발언을 허위라며 강경 대응을 예고했다
  • 선대위는 신 후보·캠프 누구도 청와대·총리실·JTBC 등에 외압을 행사한 사실이 없다며 허위사실 공표이자 명예훼손이라고 비판했다
  • 신 후보 측은 공직선거법 위반과 형법상 명예훼손 혐의로 김 후보를 고소·고발하고, 대포폰 제보자와 외압 주장 근거 공개를 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 신용한 충북지사 후보 선거대책위원회가 국민의힘 김영환 후보의 '심 후보의 대포폰 사용 및 언론 보도 차단' 주장에 대해 "명백한 허위 사실"이라며 강경 대응을 예고했다.

신 후보 선대위는 25일 입장문을 내고 "김 후보의 발언은 아무런 근거 없는 악의적인 정치 공세"라며 "강력한 법적 조치에 나설 것"이라고 밝혔다.

25일 더불어민주당 신용한 충북지사 후보가 유권자들에게 지지를 호소하고 있다. [사진=신용한 캠프] 2026.05.25 baek3413@newspim.com

앞서 김 후보는 지난 22일 KBS에서 열린 충북도지사 후보 토론회에서 "JTBC가 신용한 후보의 대포폰 사용을 취재했으나 방송되지 않고 있다"며 "누군가 청와대와 총리실을 통해 보도를 막았다"는 취지로 발언했다.

특히 "누군가 막았단 말입니다"라고 강조하며 외압 가능성을 제기했다.

이에 대해 신 후보 선대위는 "신 후보와 캠프 관계자 누구도 해당 사안과 관련해 청와대·총리실은 물론 JTBC 등 어떤 언론사에도 보도 관련 부탁이나 외압을 행사한 사실이 전혀 없다"고 반박했다.

이어 "김 후보는 근거 없이 불법 대포폰 사용 의혹을 제기하고 나아가 언론 보도를 외압으로 차단했다는 음모론까지 주장했다"며 "이는 중대한 허위사실 공표이자 명예훼손"이라고 비판했다.

선대위는 공직선거법 제250조(허위 사실 공표) 위반 소지를 언급하며 "당선을 막을 목적으로 허위 사실을 공표할 경우 7년 이하 징역 또는 500만~3000만 원의 벌금에 처해질 수 있다"고 지적했다.

아울러 형법상 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의도 적용될 수 있다고 덧붙였다.

또 "후보자 토론회는 정책과 비전, 자질을 검증받는 자리"라며 "확인되지 않은 의혹을 사실처럼 유포한 것은 선거를 진흙탕으로 만드는 네거티브 정치"라고 했다.

선대위는 "선거 막판 근거 없는 공세로 도민 판단을 흐리려는 시도는 중대한 문제"라며 "선거는 가짜뉴스와 음모론이 아니라 정책 경쟁으로 치러져야 한다"고 밝혔다.

신 후보 측은 김 후보를 공직선거법상 허위 사실 공표 및 후보자 비방, 형법상 명예훼손 혐의로 검찰에 고소하고 충북선거관리위원회에도 고발할 방침이다.

이와 함께 김 후보 측에 ▲'대포폰 의혹'을 JTBC에 처음 제보한 인물 ▲해당 사안을 토론회에서 재차 제기한 이유 ▲언론 보도가 외압으로 차단됐다는 주장 근거 등을 밝히라고 촉구했다.

baek3413@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동