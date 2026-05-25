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프랑스 6·25 참전용사 유해 2위, 26일 인천공항 도착…27일 부산 유엔기념공원 안장

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  • 국가보훈부는 26일 프랑스 참전용사 두 명의 유해봉환식을 인천공항에서 거행한다고 25일 밝혔다
  • 두 유해는 27일 부산 유엔기념공원에 안장되며 주한 프랑스 대사와 유족, 프랑스 참전 관계자들이 참석한다
  • 프랑스 참전용사 두 명은 6·25전쟁 주요 전투에 참전한 인물로, 이번 안장으로 유엔기념공원 사후 안장 참전용사는 총 37명이 됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6·25 발발일 하루 전, 인천공항서 유해봉환식
단장의 능선서 싸운 중사… 개선문 불꽃 지킨 병사
유엔기념공원 사후 안장 총 37명으로 늘어

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부는 6·25전쟁에 참전한 고(故) 앙드레 다차리, 고(故) 자크 그리졸레 프랑스 참전용사의 유해봉환식을 26일 오전 10시 30분 인천국제공항 제2터미널 입국장 B에서 거행한다고 25일 밝혔다.

유해는 이튿날인 27일 오후 2시 40분 부산 유엔기념공원에 안장된다. 유해봉환식에는 필립 베르투 주한 프랑스 대사와 유족이 참석하며, 몽클라르 장군의 아들 롤랑 몽클라르와 유엔프랑스대대 참전용사협회장 패트릭 보두앵도 방한해 자리를 함께한다.

고(故) 앙드레 다차리(왼쪽), 고(故) 자크 그리졸레(오른쪽) 프랑스 6·25전쟁 참전용사. 두 사람은 프랑스 대대 소속으로 각각 한국전에 참전했으며, 유해가 26일 인천국제공항을 통해 봉환돼 27일 부산 유엔기념공원에 안장된다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.05.25 gomsi@newspim.com

다차리 참전용사는 1953년 3월부터 이듬해 8월까지 프랑스 대대 제3중대 소속으로 자원 참전했다. 정전 직전 두 차례 부상을 입었으나 정전 후에도 서울 유엔 프랑스군 파견대에 남아 임무를 완수했다. 향년 93세.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-9

그리졸레 참전용사는 1951년과 1953년 두 차례 파병된 인물로, 첫 파병에서 소양강 전투와 단장의 능선 전투에 참전했고, 두 번째 파병에서도 송곡·중가산 전투에서 활약했다. 파리 개선문 무명용사의 불꽃을 지키는 '불꽃의 수호자(Keeper of the Flame)'로도 활동했던 그는 프랑스 최고 권위 훈장인 레지옹 도뇌르(Chevalier de la Légion d'Honneur)를 받았다. 향년 96세.

두 사람 모두 2000년대 이후 수차례 한국을 재방문했다. 다차리는 6회, 그리졸레는 7회다.

이번 안장으로 2015년 이후 유엔기념공원에 사후 안장된 참전용사는 프랑스를 포함해 총 37명이 된다. 유엔기념공원에는 현재 14개국 2336기의 유해가 안장돼 있다.

권오을 국가보훈부 장관은 "참전 영웅들의 숭고한 정신과 참전의 가치를 후세에 온전히 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 안장식은 주한 프랑스 대사관 주관으로 진행된다.

gomsi@newspim.com

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