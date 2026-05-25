충북지사 후보들 '오송 돔구장' 공약 공방 격화

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김영환 "미래 투자" vs 신용한 "재정 부담" 충돌

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북지사 선거를 앞두고 오송 다목적 돔구장 건립 공약을 둘러싼 여야 간 공방이 격화하고 있다.

국민의힘 김영환 후보 선거대책위원회는 김 후보의 5만석 규모 돔구장 건립 공약에 대한 상대 후보의 "비현실적 포퓰리즘" 비판에 대해 "패배주의적 접근"이라고 반박했다.

김영환 국민의힘 충북지사 후보가 유권자들에게 지지를 호소하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

선대위는 25일 성명을 내 "대규모 사업비와 지방 재정 부담 등을 이유로 한 반대 논리는 1968년 경부고속도로 건설 당시 제기된 비판과 유사하다"며 "인프라는 현재 수요가 아니라 미래 수요를 창출하는 역할을 한다"고 주장했다.

이어 "돔구장은 단순한 체육시설이 아니라 문화·경제 복합 인프라"라며 "국비 공모와 민간 자본 유치를 통해 재정 부담을 분산할 수 있고 오송역의 교통 접근성을 기반으로 전국 단위 수요를 흡수할 수 있다"고 강조했다.

또 "야구 경기 외에도 공연·전시·컨벤션 등 연중 운영이 가능한 시설로 지역 경제 활성화와 세수 확대 효과를 기대할 수 있다"고 덧붙였다.

반면 더불어민주당 충북도당 선거대책위원회는 김 후보의 돔구장 공약과 농어촌 기본소득 관련 발언을 동시에 비판했다.

신용한 더불어민주당 충북지사 후보가 유권자들에게 지지를 호소하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

민주당은 이날 논평을 내 "김 후보는 막대한 재정이 들어가는 돔구장 건설 공약에 대해서는 '미래에 대한 투자'라고 말하면서 정작 농촌 주민의 삶과 지역경제를 위한 정책은 '미래세대의 부담'이라고 공격하고 있다"고 비난했다.

주민 삶에 직접 도움이 되는 정책은 '빚'이고 보여주기식 대형 토목사업은 '투자'라는 이중잣대부터 도민 앞에 설명하라고 날을 세웠다.

이어 "수천억 원이 투입되는 돔구장은 '투자'라면서 주민 삶과 직결된 정책은 '빚'으로 규정하는 것은 이중잣대"라며 "지방소멸 위기에 대응하기 위한 책임 있는 정책 논의가 필요하다"고 주장했다.

이번 논쟁은 대형 인프라 중심의 지역 개발 전략과 생활 밀착형 복지 정책 간 우선순위를 둘러싼 시각 차이를 드러내며 선거 쟁점으로 부상하고 있다.

baek3413@newspim.com