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김경수, 마산어시장서 '구도심 재생·시장 활성화' 방안 제시

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  • 김경수 경남도지사 후보가 25일 마산어시장을 찾아 구도심 재생·전통시장 활성화를 공약하며 지지를 호소했다.
  • 상인들은 수변공원 활용, NC파크 교통, 대기업·지역상권 상생 등 구도심 활성화 방안을 건의했다.
  • 김 후보는 롯데백화점 부지·마산해양신도시 개발과 교통망 개선, 공공기관·청년창업 공간 유치로 마산과 경남을 살리겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상인들, 교통문제와 상생 방안 건의

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김경수 더불어민주당 경남도지사 후보가 25일 마산어시장을 찾아 구도심 재생과 전통시장 활성화를 핵심 과제로 제시하며 지지를 호소했다.

김 후보는 이날 오전 마산어시장 일대를 방문해 상인들과 인사를 나눈 뒤 상인방송과 상인회 간담회에 참석해 현장 의견을 청취했다. 간담회에는 마산어시장과 창동·동마산·농수산시장 상인회장과 관계자들이 참석해 구도심 활성화 방안 등을 논의했다.

김경수 더불어민주당 경남도지사 후보가 25일 오전 마산어시장을 방문해 상인들과 인사를 나누고 있다.[사진=김경수 후보 선거캠프] 2026.05.25

김 후보는 상인방송에서 "어시장을 살려달라는 요청을 많이 들었다"며 "지역을 살리는 데 정치적 구분은 의미가 없다. 함께 힘을 모아야 한다"고 말했다.

상인들은 구도심 재생과 수변공원 활용, 팔용터널 통행료, NC파크와 야구 인프라, 대기업과 지역상권 상생 방안 등을 건의했다.

이에 대해 김 후보는 "신규 개발만으로는 지역이 살아나기 어렵다"며 "사람이 머무르고 활동하는 구도심을 우선 살려야 한다"고 주장했다. 이어 "마산 롯데백화점 부지는 공공기관과 창업, 문화 기능을 결합한 공간으로 조성하고 이전 가능한 기관부터 단계적으로 유치하겠다"고 덧붙였다.

NC파크와 교통 문제에 대해서는 "도 차원에서 책임을 갖고 접근하겠다"며 "KTX 연계와 주변 교통망 등 기반시설을 함께 개선하겠다"고 설명했다. 대기업과 지역 상생과 관련해서는 지역사랑상품권 활용과 연구 기능 이전 등을 통한 지역 내 소비 순환 구조 구축 방안을 제시했다.

전통시장 매니저 지원사업 확대 요구에 대해 "운영 인력에 대한 지원을 강화하겠다"고 답했다.

김 후보는 "마산을 살리는 일이 곧 창원과 경남의 미래를 살리는 일"이라며 여당 도지사 후보로서 정책 추진 의지를 드러냈다.

김 후보는 앞서 마산 지역 공약으로 롯데백화점 부지 내 경남문화예술진흥원 이전과 부울경 청년창업 메가타운 조성, 공공기관 추가 이전 추진 등을 제시한 바 있다.

마산해양신도시에는 AI·디지털 산업과 문화 기능을 결합하고 관련 기업 유치와 국립현대미술관 창원관 유치도 약속했다.

news2349@newspim.com

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