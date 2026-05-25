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트럼프, 오바마보다 위대한 '이란 핵합의' 아니면 "노딜"

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AI 핵심 요약

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  • 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일 이란과의 합의는 위대하거나 아예 없을 것이라고 밝혔다
  • 트럼프는 JCPOA를 이란의 핵무기 직행로라 비판하며 자신은 그런 식의 합의는 하지 않겠다고 강조했다
  • 양국은 전쟁종식 MOU와 호르무즈 해협·핵·동결자금 문제를 놓고 도하에서 협상을 진행 중이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이란 협상 대표단 카타르 방문

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 "이란과의 합의는 위대하고 의미있는 것이 되거나 아니면 합의가 아예 없을 것(no deal)"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 현지시간 25일 자신의 소셜미디어인 트루스소셜을 통해 자신이 이란과 맺으려는 합의는 "실패한 오바마 행정부가 이란과 협상으로 체결했던 JCPOA(이란 핵협정 : 포괄적 공동행동계획)의 '재앙'과는 정반대가 될 것"이라며 이같이 밝혔다.

그는 지난 2015년 버락 오마바 행정부 주도로 이란과 주요 6개국이 체결했던 '이란 핵협정(JCPOA)'에 대해 "그것은 이란이 핵무기로 가는 직접적이고 열린 길(핵무기를 갖도록 직접 길을 열어주는 협정)이었다"며 "나는 그런 식의 합의는 하지 않는다!"고 강조했다.

트럼프는 또 "나는 (내가) 이란과 맺으려는 잠재적 합의에 대해 아무것도 모르는, 아직 협상조차 이뤄지지 않은 사안들에 대해 떠들어대는, 모든 민주당원들과 이름만 공화당원인 사람(RINO)들, 그리고 바보들을 비웃는다"고 했다.

트럼프의 이날 글은 미국과 이란이 전쟁종식을 위한 양해각서(MOU) 체결에 다가서고 있다는 관측 속에 나왔다. 외신들에 따르면 MOU 초안에는 미국과 이란이 휴전을 60일 연장하고 그 기간 호르무즈 해협을 개방하고 핵 협상을 이어가자는 내용의 조항들이 담겼다.

이날 발언은 '여차하면 이란과 MOU도 체결하지 않겠다'는 경고성이거나, 혹은 MOU 체결 후 60일 동안 핵 문제를 다루기 위한 본 협상에서 오바마의 JCPOA보다 더 위대한 결과물을 내놓을 테니 아무것도 모른 채 비난하지 말라는 의미일 수 있다. 트럼프가 "아직 협상조차 이뤄지지 않은 사안"이라고 언급한 대목이 MOU 체결 후 60일 동안 본격화할 핵 협상을 염두에 둔 것이라면 더 그렇다.

한편 트럼프의 글이 게제된 직후 로이터 통신은 "이란의 협상 대표단이 미국과의 전쟁종식을 위한 잠재적 합의를 논의하기 위해 카타르 도하를 방문 중"이라고 전했다. 대표단에는 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장과 아바스 아라그치 외무장관이 포함됐다.

협상 의제는 주로 호르무즈 해협 문제와 이란의 고농축 우라늄 문제에 초점이 맞춰진 것으로 전해졌다. 협상단에는 이란 중앙은행 총재도 함께 했는데, 로이터는 해외에 동결된 이란 자금의 해제 문제가 함께 논의될 것이라고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 5월 15일(현지시간) 중국 방문을 마치고 워싱턴 D.C. 백악관으로 돌아오며 손짓하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

앞서 지난 23일 트럼프는 미국과 이란의 협상과 관련해 최종적으로 세부 사안에 관한 조율이 이뤄지고 있다며, 합의에 따라 호르무즈 해협도 개방될 것이라고 낙관론을 폈다. 전일(24일)까지만 해도 MOU 체결이 임박했다는 미국 관리들의 발언과 외신보도가 잇따랐지만 이란의 고농축 우라늄 처리 방안과 호르무즈 해협 통제권 등을 놓고 양측이 막판 진통을 겪는 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령 역시 24일 트루스소셜에 올린 글에서는 "협상이 질서 있고 건설적인 방식으로 진행되고 있다"면서도 "시간이 우리 편이기에 협상 대표들에게 합의를 서두르지 말라고 지시했다"고 밝혔다.

25일 인도 뉴데일리에서 기자들과 만난 마코 루비오 국무장관은 기대와 신중론을 함께 폈다. 그는 "미국은 좋은 합의를 맺거나 그렇지 않을 경우 대안을 모색할 것"이라며 "다만 '대안'을 모색하기에 앞서 외교가 성공할 수 있는 모든 기회를 부여할 것"이라고 말했다.

루비오 장관은 "호르무즈 해협을 개방하고, 핵 문제에 대해 실질적이고 중요한, 일정 기간이 정해진 협상에 돌입하는 내용의 견고한 제안이 테이블 위에 있다"며 "이를 성사시키길 바란다"고 덧붙였다.

 

osy75@newspim.com

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