유정복 캠프 '공작정치 대응 TF' 가동…"'코인 의혹'은 정언유착 공작"

AI 핵심 요약beta
- 유정복 인천시장 후보 선대위는 25일 코인 은폐의혹을 정언유착 선거공작이라 규정하고 TF를 구성했다
- 선대위는 박찬대 캠프의 유 후보 캠프 위장 침투 정황을 공개하며 언론·캠프 모두에 법적 대응에 나선다고 밝혔다
- 심재돈 단장은 사기 혐의자 녹취 근거 보도와 허위사실 유포를 고발했고 선거 이후에도 공작 정치를 발본색원하겠다고 말했다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =유정복 국민의힘 인천시장 후보 선거대책위원회는 25일 유 후보 부부의 '코인 은폐의혹' 제기를 '정언유착 선거 공작'으로 규정하고 TF를 구성해 대응에 나선다고 밝혔다.
또 선대위는 "박찬대 캠프가 유 후보 캠프 내에 사람을 위장 침투시켜 내부 동향을 파악하고 대응책을 마련해 온 정황이 확인됐다"고 공개하고 이에 대해서도 법적 대응에 나설 것이라고 했다.
'공작 정치 대응 TF' 단장을 맡은 심재돈 공동선대위원장은 이날 기자회견을 열고 "(한 언론사의) 악의적 보도는 박찬대 캠프의 조직적인 선거 공작"이라며 이번 사건을 법적·정치적으로 철저히 규명하겠다고 했다.
심 단장은 "언론사는 사기 혐의자의 녹취를 토대로 기사를 작성했고 박찬대 캠프는 이를 정치 공세로 이어갔다"고 정언유착 경위를 설명했다.
앞서 정복캠프는 지난 23일 수사 대상자 A씨에 대해 사기 및 허위사실 유포 혐의로, 충분한 검증 없이 수사 대상자의 일방적 주장을 보도한 관련 기자를 허위 사실 공표 혐의로 고발했다고 밝혔다.
심 단장은 "선거 종료와 관계없이 인천에서 저질 공작 정치가 다시는 뿌리내리지 못하도록 발본색원하겠다"고 강조했다.
hjk01@newspim.com