한-크로아티아 외교장관 회담...방산·에너지 협력 등 논의

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크로아티아 외교부 장관 8년 만에 방한

방산·에너지·배터리 등 '미래지향적 협력'

'안전 여행' 위한 치안 협력 MOU 추진

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관이 25일 서울에서 고르단 그를리치 라드만 크로아티아 외교부 장관과 회담을 하고 방산·에너지 분야 협력 증진 방안 등을 논의했다고 외교부가 밝혔다.

조 장관은 이날 서울 세종로 외교부 청사에서 열린 회담에서 8년 만에 이뤄진 크로아티아 외교부 장관의 방한을 환영하고 앞으로 방산·에너지·배터리 등 분야에서 미래지향적 협력을 증진해나가자고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 조현 외교부 장관과 고르단 그릴리치 라드만 크로아티아 외교부 장관이 25일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '한-크로아티아 외교장관 회담'에 앞서 악수하고 있다. 2026.05.25. gdlee@newspim.com

그를리치 라드만 장관은 최근 양국 간 국방, 경제, 과학기술 등 분야에서 업무협약(MOU) 체결이 진행되는 등 실질 협력이 증대되고 있음을 평가했다.

두 장관은 양국 국민이 상대 국가를 더 안전하게 여행할 수 있도록 치안 협력 MOU 체결 등 제도적 기반을 구축해 나가기로 했다. 또 워킹홀리데이 협정 체결 논의를 가속해 미래 세대의 인적 교류를 지원하고, 양국 외교부 간 교육·연구 교류도 계속해 나가기로 했다.

양국 장관은 한반도와 중동 등 주요 지역 정세와 국제 경제 질서 등에 대해서도 의견을 교환했다.

opento@newspim.com