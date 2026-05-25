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日 닛케이225, 6만5000선 첫 돌파...美·이란 합의 기대와 유가 하락에 랠리

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  • 일본 증시가 25일 닛케이225지수 6만5000선 돌파했다
  • 유가 하락과 트럼프의 이란 협상 발언이 투자심리 개선시켰다
  • 아시아 증시는 휴장 속 혼조였고 미국 증시는 직전 거래일 사상 최고치 경신했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 일본 증시가 25일(현지시각) 사상 처음으로 6만 5,000선을 돌파했다.

일본 닛케이225지수는 장 초반 2.75% 상승한 6만 5,081.96을 기록하며 사상 최고치를 경신했고, 토픽스 지수는 0.65% 상승했다.

아시아 증시 거래가 휴일로 한산한 가운데, 호르무즈 해협 재개방 가능성 보도에 따른 유가 하락이 투자 심리를 끌어올린 영향이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 트루스소셜 게시글에서 이란과의 협상이 "질서 있고 건설적으로 진행되고 있다"고 밝히며, 해당 기간 동안 협상 대표단에게 "서두르지 말라. 시간은 우리 편"이라고 지시했다고 덧붙였다.

트럼프 대통령 발언 이후 유가는 2주래 최저치로 추가 하락하며 투자 심리 개선에 보탬이 됐다.

이날 오전 브렌트유 선물 7월물은 배럴당 4.55% 내린 98.83달러를 기록했고, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 6월물 4.73% 하락한 92.03달러에 거래됐다. 두 유종 모두 장중 한때 5월 7일 이후 최저 수준을 기록했다.

호주 S&P/ASX 200 지수는 보합권에 머물렀다.

홍콩과 한국 증시는 공휴일로 휴장했으며, 미국 증시 역시 현지시간 월요일 메모리얼 데이로 휴장한다.

앞서 금요일 정규장에서 다우존스 산업평균지수는 294.04포인트(0.58%) 상승한 50,579.70으로 마감했다. 다우지수는 장중 사상 최고치를 기록했으며 종가 기준으로도 최고치를 경신했다.

S&P500지수는 0.37% 오른 7,473.47로 마감했고, 나스닥종합지수는 0.19% 상승한 26,343.97로 거래를 마쳤다.

도쿄증권거래소 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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