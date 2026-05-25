전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.25 (월)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

쿠팡풀필먼트서비스, 진해 홀몸어르신에 '동행꾸러미' 나눔

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 쿠팡풀필먼트서비스는 22일 창원 진해구 홀몸어르신 80가구에 생필품 '와우 동행꾸러미'를 전달했다
  • 진해구청과 연계해 임직원 20여명이 두유·라면·양념세트 등 생필품을 직접 구성해 가정을 방문했다
  • CFS는 '와우 더 소사이어티' 슬로건 아래 2024년부터 매년 5월 전국 풀필먼트센터 인근 홀몸어르신 지원을 이어오고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

임직원 20여명 직접 가정 방문해 안부 확인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 지난 22일 경남 창원특례시 진해구 일대 홀몸어르신 80가구에 생필품이 담긴 '와우 동행꾸러미'를 전달했다고 밝혔다.

'와우 동행꾸러미'는 지역사회 취약계층에 생필품을 지원하는 CFS의 대표 사회공헌 활동이다.

쿠팡풀필먼트서비스 임직원들이 22일 창원특례시 진해구청에서 '와우 동행꾸러미' 나눔활동 기념사진을 찍고 있다. [사진=쿠팡플필먼트서비스]

이번 나눔 활동은 진해구청과 연계해 진행됐으며, CFS 정책실 정한모 전무와 창원 1·2·3·4센터 임직원 등 20여명이 참여했다.

임직원들은 두유, 라면, 김, 양념세트 등 어르신들이 평소 필요로 하는 생필품을 직접 준비해 꾸러미를 구성했다.

이날 CFS 임직원들은 조별로 어르신 가정을 방문해 동행꾸러미를 전달하고 안부를 묻는 등 소통의 시간을 가졌다.

이종근 진해구청장은 "가정의 달에 홀몸어르신을 위한 쿠팡의 세심한 배려에 깊이 감사드린다"며 "어르신들이 건강한 일상을 보내시는 데 큰 위로와 도움이 될 것"이라고 말했다.

정한모 CFS 정책실 전무는 "가정의 달에 창원센터 직원들과 함께 지역 이웃을 위한 뜻깊은 활동을 할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 지역사회와 상생하며 도움이 필요한 곳에 희망의 메시지를 전할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, CFS는 '와우 더 소사이어티(Wow the Society)'를 슬로건으로 내세워 지난 2024년부터 전국 단위 나눔 활동을 강화하고 있다. 매년 5월에는 쿠팡 풀필먼트센터가 위치한 지역을 중심으로 홀몸어르신 지원 활동을 이어가고 있다.

sykim@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동