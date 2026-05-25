양향자 "양평, 서울근교 전원도시 넘어 미래 거점도시로 키울 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김선교 총괄선대위원장과 양평 집중유세…"교통·의료·관광 등 모두 바꿀 것"

[양평=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 양향자 경기도지사 후보가 25일 양평 용문천년시장에서 집중유세를 열고 "서울보다 가까운 자연, 대한민국 미래를 품은 양평을 만들겠다"며 경기 동부권 균형발전과 교통·생활 인프라 확충 구상을 제시했다.

[양평=뉴스핌] 정종일 기자 = 25일 양향자 경기도지사 후보가 경기도 양평군 용문천년시장 앞 전진선 양평군수 후보와의 합동유세에서 양평의 미래에 대해 설명하고 있다. 2026.05.25 observer0021@newspim.com

김선교 국민의힘 경기도당위원장 겸 총괄선대위원장의 지역구인 양평 집중유세에서 양 후보는 경기 동부권을 대한민국 대표 친환경·관광·정주형 미래거점으로 육성하겠다는 비전을 밝혔다.

양 후보는 "기업은 교통을 보고 투자하고, 사람은 삶의 질을 보고 정착한다"며 "서울~양평 고속도로는 단순한 도로 하나가 아니라 양평의 미래가치를 바꾸는 성장축"이라고 말했다.

이어 "양평의 자연은 지키면서도 의료·교통·생활 인프라는 확실하게 키우겠다"며 "이제 양평은 단순히 서울 가까운 전원도시를 넘어 머물고 투자하고 싶은 도시로 도약해야 한다"고 밝혔다.

양 후보는 이날 양평 지역 핵심 공약으로 ▲서울~양평 고속도로 조기 착공 ▲양평군립병원 설립 추진 ▲도시가스 공급 확대 ▲남한강·북한강 수변 관광벨트 조성 ▲GTX-B 연계 교통망 확충 등을 제시했다.

특히 "교통이 바뀌면 삶의 속도와 도시의 가치가 달라진다"며 "양평을 경기 동부권 핵심 성장거점으로 키우겠다"고 강조했다.

[양평=뉴스핌] 정종일 기자 = 25일 양향자 경기도지사 후보가 경기도 양평군 용문천년시장 앞 전진선 양평군수 후보와의 합동유세에서 지지를 호소하고 있다.2026.05.25 observer0021@newspim.com

양 후보는 청년과 서민 문제에 대해서도 언급했다.

그는 "돈이 없어 결혼을 포기하고, 돈이 없어 아이 낳기를 두려워하고, 돈이 없어 취업과 미래를 포기하는 경기도는 반드시 바뀌어야 한다"며 "정치는 말이 아니라 결국 먹고사는 문제를 해결해야 한다"고 말했다.

이어 "기업을 키워본 사람, 경제를 아는 도지사가 필요한 시대"라며 "양평의 자연과 가치, 그리고 대한민국 미래 산업과 관광 경쟁력을 함께 연결해내겠다"고 밝혔다.

김선교 총괄선대위원장은 이날 유세에서 "양향자 후보는 산업과 경제를 아는 후보"라며 "경기 동부권 발전과 양평 미래를 현실로 만들 수 있는 준비된 도지사 후보"라고 강조했다.

양 후보는 끝으로 "양평의 미래는 더 이상 개발과 보존의 선택 문제가 아니라, 자연과 성장의 균형을 어떻게 만들 것이냐의 문제"라며 "양평이 대한민국에서 가장 살고 싶고, 가장 머물고 싶은 도시로 성장할 수 있도록 경기도가 전폭적으로 지원하겠다"고 말했다.

observer0021@gmail.com