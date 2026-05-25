[6·3 지선] 정원오, 오세훈 '성동구 측근 유착' 의혹에 "공익 목적 운영" 해명

오세훈 측 "성동미래일자리 민간 지분을 정원오 최측근에 분배"

정원오 측 해명…"국힘 구의원 지적으로 2025년 추가 배당한 것"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 성동구청장 시절 본인의 최측근에게 성동구 출자기관인 성동미래일자리의 민간 지분 일부를 배분했다는 의혹에 대해 사실이 아니라고 해명했다.

정 후보 측은 25일 입장문을 내고 "성동미래일자리는 공익적 목적으로 투명하고 공정하게 운영됐으며, 국힘이 주장하는 구청장의 측근 챙기기와는 아무런 관련이 없다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 25일 오후 서울 양천구 현대백화점 목동점 인근에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. 2026.05.25 mironj19@newspim.com

이날 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측은 긴급 기자회견을 가지고 관련 의혹을 제기했다. 성동미래일자리 주식회사는 자본금 3억 원 규모로 설립 당시 성동구청이 전체 지분의 70%인 2억1000만 원을 출자했다. 나머지 지분 중 10%는 유관 재단이, 20%에 해당하는 6000만원은 민간 개인 주주 6명이 각각 1000만원씩 투자해 분할 소유한 구조다. 이 민간 주주 6명 전원이 정 후보의 최측근이라는 주장이다.

이들 중에는 민주당 지역위원회 사무국장 및 국회의원 보좌관 출신으로 이후 해당 주식회사의 대표이사를 구모 씨, 성동구청의 언론홍보비 편중 지원 의혹을 받는 지역 매체 기자 김 모 씨, 정 후보의 고액 후원자로 알려진 외식업체 대표 이 모 씨 등이 포함된 것으로 알려졌다.

정 후보 측은 성동미래일자리는 어르신들에게 은퇴 이후 일자리를 제공하기 위한 취지로 주식회사 형태로 만들어졌으며, 주식회사로 30%를 민간에서 투자받을 수 있기 때문에 성동미래일자리는 2017년 설립 출자금 3억원 중 2억1000만 원은 성동구청이 출자해 9000만원은 민간 출자를 통해 출범했다고 설명했다.

그간 이익잉여금의 3분의 2는 공익 목적으로 사용해 왔고, 공익사업 형태이기 때문에 처음에는 배당하지 않다가 최근 수익이 발생해 2024년 처음 배당을 시작하게 됐다고 밝혔다.

정 후보 측은 "2025년에는 국힘 소속 구의원이 '왜 배당 안 하냐'고 지적해 2025년에 추가로 배당하게 됐다"라며 "그동안 공익적 목적으로 시작해 초반기 적자가 나는 등 어려운 상황으로 운영되다가 최근 2년 들어 수익이 나기 시작한 것"이라고 말했다.

이어 "어르신 일자리 등 공익적 목적으로 운영된 사업에 대해 네거티브 공세가 제기되어 유감"이라며 "다만 이런 과정을 통해서라도 이 사업의 취지가 어르신을 위한 공익 목적이라는 것이 시민들에게 널리 알려져 다행이다"고 강조했다.

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