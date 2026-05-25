경찰, 스타벅스 '탱크데이'로 정용진 회장 고소한 5·18 유공자 추가 조사

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정 회장 현재 피의자 신분으로 입건

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 스타벅스 '탱크데이' 프로모션 논란 관련 정용진 신세계그룹 회장 등을 고소한 5·18 민주화운동 유공자들이 추가 고소인 조사를 받는다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 5·18 민주화운동 유공자 박하성씨 등 5명을 25일 오후 광주 남부경찰서로 불러 조사할 예정이다. 이들 유공자는 지난 20일 스타벅스 '탱크데이' 논란 관련 정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표 등을 모욕 및 5·18 특별법 위반 혐의로 고소했다.

서울 시내 스타벅스 매장의 모습 [사진=뉴스핌DB]

박씨는 지난 21일 한 차례 고소인 조사를 받은 바 있다. 경찰은 스타벅스 '탱크데이' 논란 관련 서울과 광주에 접수된 고소·고발 사건을 병합 수사하고 있다.

정 회장 등은 현재 고발 절차상 피의자 신분으로 입건됐다. 그는 지난 18일 스타벅스코리아 텀블러 프로모션에서 '탱크데이' '책상에 탁!'이라는 문구가 등장한 것과 관련 5·18 유족과 광주 시민을 모욕한 혐의, 프로모션 관리·감독을 소홀히 한 혐의 등으로 수사를 받고 있다.

sheep@newspim.com