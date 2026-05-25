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'삼전·닉스' 레버리지 ETF 27일 출격…금융당국 "하루 최대 60% 손실 유의"

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  • 금융위원회와 금감원은 25일 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF·ETN 상장 앞두고 신중투자를 당부했다
  • 해당 상품은 정·역방향 2배 추종으로 하루 최대 60% 손실 가능성이 있어 고위험 상품으로 분류된다
  • 단일종목 레버리지 투자 관련 교육 신청자는 10만명, 이 중 9만3000명이 수료해 투자자 규모가 10만명을 넘을 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융당국, 레버리지 개별 종목 첫 투자 위험성 언급
투자위험 이해도 낮은 투자자에 부적합

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 한 국내 첫 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 상장을 앞두고 금융당국이 투자자들에게 신중한 자세를 강조했다.

금융위원회와 금융감독원은 25일 단일종목 레버리지 상품(ETF·ETN) 투자 시 유의사항을 공개하면서 "이번 투자 대상 종목인 삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 반도체 산업 관련 이벤트에 상품 가격이 더 크게 반응할 수 있어 각별한 유의가 필요하다"고 밝혔다.

서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. [사진=뉴스핌DB]

한국거래소에 따르면 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 주식의 일간 변동률을 ±2배로 추종하는 상장지수펀드(ETF) 16종과 상장지수증권(ETN) 2종이 오는 27일 상장될 예정이다.

당국은 이번 상품이 고위험 상품으로서 상품구조 및 투자위험 이해도가 낮은 투자자에게 부적합하므로 투자시 본인의 손실 감내 한도 내에서 자기 책임하에 투자할 것을 권고했다. 

금융당국이 러베리지 상품 투자 관련 개별 종목의 투자 위험성을 언급한 것은 이번이 처음이다. 금융감독원은 단일종목 레버리지 상품 관련 매매 동향과 괴리율·변동성 추이에 대한 모니터링을 강화할 예정이다.

금융당국에 따르면 이번 단일종목 레버리지 상품으로 정방향·역방향 2배 투자가 가능해진 만큼 지렛대 효과로 단기간에 큰 손실이 발생할 수 있다. 국내주식의 가격제한폭이 ±30%임을 고려하면, 하루 만에 최대 60% 손실이 가능하다.

단일종목 레버리지 상품 투자자 규모는 10만명을 넘어설 것으로 관측된다. 단일종목 레버리지 상품 투자를 위해 들어야 하는 금융투자교육원 교육 신청자 수는 지난달 28일부터 이달 21일까지 10만명으로 집계됐고, 이 중 교육 수료자는 9만3000명에 달한다.

sheep@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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