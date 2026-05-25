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김경률 해군참모총장, 캐나다 빅토리아 6·25 참전용사 기념비 참배

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  • 김경률 해군참모총장이 25일 캐나다 빅토리아 6·25 참전용사 기념비를 찾아 헌화하고 생존 용사들과 만났다.
  • 이번 방문은 6·25 혈맹 캐나다와 인도·태평양 전략 협력을 강화하려는 외교·군사 행보로, 캐나다 태평양사령관과 주캐나다 대사 등이 함께했다.
  • 한국 정부와 군은 고령 참전용사들에게 마지막이 될 수 있는 직접 감사 방문을 이어가며, 과거 희생에 대한 보훈과 미래 안보 공조를 다지고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6·25 발발 앞두고 빅토리아 방문… 캐나다 태평양사령관과 공동 참배
98세 참전용사 빅터 플렛과 악수… 생존 노병에 기념사진첩 전달
김 총장 "캐나다 희생 영원히 기억… 인태 안보 협력 강화할 것"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 98세 노인의 손은 투박했지만 단단했다. 빅터 플렛. 1950년 여름, 낯선 동양의 나라를 위해 총을 들었던 캐나다 청년은 어느새 망백(望百)을 앞둔 노병이 됐다. 김경률 해군참모총장이 25일(한국 시각) 캐나다 브리티시컬럼비아 주 빅토리아의 6·25전쟁 참전용사 기념비를 찾아 헌화하고, 생존 참전용사들과 손을 맞잡았다.

25일(한국 시각) 6·25전쟁 캐나다 참전용사를 추모하기 위해 캐나다 빅토리아 참전용사 기념비를 찾은 김경률 해군참모총장이 행사 시작 전 캐나다 참전용사 빅터 플렛(Victor Flett·98세)씨와 악수를 나누고 있다. [사진= 해군 제공] 2026.05.25 gomsi@newspim.com

이번 방문은 단순한 의례적 참배가 아니다. 6·25전쟁 발발을 한 달 앞둔 시점, 해군참모총장이 직접 캐나다 태평양 사령부 소재지인 빅토리아를 찾은 것은 외교·군사적 메시지를 동시에 담은 행보다. 행사에는 데이비드 펫첼(David Patchell) 캐나다 태평양사령관(소장)과 임기모 주캐나다 대사도 나란히 참석했다. 해군 총장과 태평양사령관이 같은 헌화대 앞에 선 장면 자체가, 한·캐나다 해군 협력의 현주소를 보여주는 '그림'이었다.

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캐나다는 6·25전쟁 당시 유엔군의 일원으로 참전해 전사자 516명을 포함, 총 2만6000여 명을 파병한 나라다. 병력 규모로는 미국, 영국에 이어 세 번째였다. 그 캐나다가 지금은 인도·태평양 전략을 강화하며 한반도 주변 해역에서의 군사 협력을 확대하고 있다. 과거의 혈맹이 현재의 전략 파트너로 다시 손을 맞잡는 구도다.

25일(한국 시각) 캐나다 빅토리아 6·25전쟁 참전용사 기념비 앞에서 열린 추모 행사에서 김경률 해군참모총장과 데이비드 펫첼(David Patchell·소장) 캐나다 태평양사령관을 비롯한 한국, 캐나다 해군 장병 및 캐나다 참전용사들이 참배하고 있다. [사진= 해군 제공] 2026.05.25 gomsi@newspim.com

빅터 플렛 옹은 현재 캐나다에 생존한 6·25 참전용사 중에서도 고령에 속한다. 한국전쟁 참전 당시 그의 나이는 스물두 살이었다. 당시 캐나다 참전용사 대부분은 이미 세상을 떠났고, 남은 이들도 대부분 90대를 넘겼다. 한국 정부와 군이 매년 이 시기에 해외 참전국을 방문하는 것도 그 때문이다. 참전용사들이 눈을 감기 전에, 직접 찾아가 감사를 전하는 것이 마지막 기회일 수 있다.

김 총장은 참배 직후 "오늘날 대한민국이 누리는 자유와 평화는 캐나다 영웅들의 고귀한 희생이 있었기에 가능했다"며 "인도·태평양 지역의 안보와 번영을 위해 캐나다 해군과 더욱 긴밀히 협력해 나갈 것"이라고 밝혔다. 과거에 대한 감사와 미래에 대한 약속을 한 문장에 압축한 발언이다.

25일(한국 시각) 캐나다 빅토리아 6·25전쟁 참전용사 기념비 앞에서 열린 추모 행사에서 김경률 해군참모총장(가운데)과 데이비드 펫첼 캐나다 태평양사령관(소장, 맨 오른쪽), 임기모 주캐나다 대사(왼쪽에서 두번째)를 비롯한 주요 내빈들이 참배하고 있다. [사진= 해군 제공] 2026.05.25 gomsi@newspim.com

이번 행사의 전략적 함의는 단순한 보훈 외교를 넘는다. 캐나다는 최근 인도·태평양 전략 문서를 발표하고, 한반도와 남중국해 인근 해역에서의 군사적 존재감을 키우고 있다. 태평양사령부가 위치한 빅토리아는 그 거점이다. 해군참모총장이 캐나다 태평양사령관과 같은 자리에서 공개 일정을 소화했다는 것은, 양국 해군 간의 실무 협력 논의가 물밑에서 상당히 진행됐다는 방증으로 읽힌다.

25일(한국 시각) 6·25전쟁 캐나다 참전용사 추모를 위해 캐나다 빅토리아 참전용사 기념비를 찾은 김경률 해군참모총장이 헌화하고 있다. [사진= 해군 제공] 2026.05.25 gomsi@newspim.com

6·25전쟁 당시 소총 한 자루 제대로 쥐어주지 못했던 한국 군인들과 함께 싸운 캐나다 청년들. 그 70여 년 뒤, 한국 해군참모총장이 캐나다 태평양사령관 옆에서 태극기와 단풍잎 기를 나란히 세우고 헌화하는 장면은 격세지감 그 자체다. 기념사진첩을 건네받은 노병의 눈빛이, 그 세월을 말해줬다.

25일(한국 시각) 캐나다 브리티시 컬럼비아 주 의사당 앞에서 김경률 총장이 6·25전쟁 캐나다 참전용사 기념비를 참배하고 헌화 후 참전용사에게 기념사진첩을 전달하고 있다. [사진= 해군 제공] 2026.05.25 gomsi@newspim.com

gomsi@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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