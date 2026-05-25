산림청, 폭우 예보에 남부지방 산사태 위기경보 '주의'로 상향

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27일까지 폭우 예보…산사태 위기경보 관심 → 주의

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 산림청이 남부지역 중심으로 산사태 위기경보 단계를 상향했다.

산림청은 25일 오후 2시를 기해 부산·광주·울산·전남·경남의 산사태 위기경보 단계를 '관심'에서 '주의' 단계로 상향 발령한다고 밝혔다.

앞서 기상청은 오는 27일까지 부산과 전남·경남 남해안, 지리산 부근을 중심으로 80∼150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 이외 전남·경남 내륙 지역과 광주·울산에 50∼100㎜의 많은 비가 내릴 것으로 전망했다.

태양광 발전시설이 집중호우로 인해 발생한 산사태에 파손되어 있다. [사진=뉴스핌DB]

서울 등 12개 시·도의 산사태 경보 단계는 기존 관심 단계를 유지한다. 산사태 위기경보 단계는 관심, 주의, 경계, 심각 단계로 구분된다.

산림청 관계자는 "많은 비가 예보된 지역 국민께서는 산림 주변 야외활동을 자제하고, 산사태취약지역 등 위험지역에는 접근하지 말아달라"며 "긴급재난문자, 마을방송 등 대피 안내에 귀 기울이고, 대피명령이 나오면 마을회관 등 지정된 대피소로 신속히 대피해 달라"고 당부했다.

sheep@newspim.com