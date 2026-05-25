NH농협은행, 에너지 절약 및 환경 보호 'NH Energy Diet' 캠페인

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주요 실천 사항 안내장과 친환경 물병 배포

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 22일 경기도 의왕시 NH통합IT센터에서 에너지 절약 및 환경보호를 위한 'NH Energy Diet' 캠페인을 실시했다고 25일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 22일 경기도 의왕시 NH통합IT센터에서 에너지 절약 및 환경보호를 위한 'NH Energy Diet' 캠페인을 실시했다. [사진=NH농협은행]2026.05.25 dedanhi@newspim.com

이번 캠페인은 사무실 내 에너지 소비를 줄이고 친환경 경영을 실천하기 위해 마련됐으며, 테크사업부문 직원들을 대상으로 주요 실천 사항 안내장과 친환경 물병이 배포됐다. 또한, 탄소중립 문화 정착을 위해 직원들의 적극적인 참여가 독려됐다.

NH통합IT센터는 에너지 절약을 위해 ▲대중교통 이용 챌린지 ▲카풀 이용 ▲출퇴근 시 계단 사용 ▲낮 시간 조명 최소화 및 미사용 전자기기 전원 차단 등 다양한 활동을 진행하고 있다.

NH농협은행 테크사업부문 박도성 부행장은 "NH통합IT센터 임직원들이 에너지 절약을 위해 솔선수범하여 이번 캠페인을 기획했다"며 "앞으로도 일상 속에서 탄소중립 실천 문화를 정착시키고 ESG경영 선도은행으로서의 역할을 다할 예정"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com